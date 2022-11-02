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Музыкальную трагикомедию-фарс "Утиная охота" покажут в Нарве

Ирина Кивисельг
, журналист
Музыкальную трагикомедию-фарс "Утиная охота" покажут в Нарве
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Главную роль в трагикомедии "Утиная охота" исполнил Александр Ивашкевич.
Главную роль в трагикомедии "Утиная охота" исполнил Александр Ивашкевич. Фото: Vene Teater

Во вторник, 8 ноября в 18.00 в нарвском центре культуры "Ругодив" состоится спектакль Русского театра Эстонии "Утиная охота", поставленный азербайджанским режиссером Камраном Шахмарданом по мотивам самой известной пьесы Александра Вампилова и ее экранизации ("Отпуск в сентябре").

Осенние гастроли Русского театра Эстонии продолжаются.

Произведение Александра Вампилова продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, в котором действие и бездействие в равной степени губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Режиссер называет "Утиную охоту" одной из самых сложных пьес русской драматургии 20-го века, которая остается актуальной во все времена. Время в пьесе неоднородно, это перекличка между прошлым и настоящим: герой восстанавливает в памяти утраченные фрагменты того, что было когда-то. Зилов словно выпал из бытового времени окружающих. Можно, конечно, объяснить это тяжким похмельем, но Зилов и раньше не совпадал с ритмом своего времени. Он живет в постоянном ожидании сам не зная чего…

В главной роли - Александр Ивашкевич, воплотивший образ героя-интеллигента, в окружении любящих, но не понимающих женщин... Действие перенесено в ресторан, где под музыку и песни, помогающие почувствовать атмосферу 70-х годов минувшего века, разыгрывается драма главного героя. А утиная охота, которой одержим Зилов - Печорин 20-го века, служит ярким символом его просветления и надежды.

Премьера спектакля состоялась в апреле 2018 года и прошла с большим успехом. Критики прочили спектаклю длинную жизнь, так и случилось.

В спектакле заняты также Наталья Мурина, Анастасия Цубина, Игорь Рогачев, Дмитрий Кордас, Екатерина Кордас, Александр Окунев, Алина Кармазина, Илья Нартов, Слава Могилевцев, Татьяна Каур.

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