Музыкальную трагикомедию-фарс "Утиная охота" покажут в Нарве

Произведение Александра Вампилова продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, в котором действие и бездействие в равной степени губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Режиссер называет "Утиную охоту" одной из самых сложных пьес русской драматургии 20-го века, которая остается актуальной во все времена. Время в пьесе неоднородно, это перекличка между прошлым и настоящим: герой восстанавливает в памяти утраченные фрагменты того, что было когда-то. Зилов словно выпал из бытового времени окружающих. Можно, конечно, объяснить это тяжким похмельем, но Зилов и раньше не совпадал с ритмом своего времени. Он живет в постоянном ожидании сам не зная чего…