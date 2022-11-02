Потребление домохозяйств вопреки всему остается высоким, что вынуждает Центробанк повышать процентную ставку.
Михкель Нестор: Цены продолжают расти, но покупательское ралли не прекратилось
Однако значительно лучше с инфляцией борется кратковременное снижение цен на природный газ.
Позиции розничной торговли сильны, несмотря на спад
Свежие данные об экономических показателях предприятий розничной торговли за сентябрь подтверждают, по крайней мере на первый взгляд, что долгожданный спад наступил. А именно: продажи в розничной торговле упали в постоянных ценах на 6% по сравнению с прошлогодними.
Сокращение потребления ожидалось уже давно. С мая инфляция в Эстонии превышает 20% годовых, что должно установить четкий предел покупательной способности домохозяйств. Кроме того, дикая инфляция привела чувство уверенности потребителя в состояние свободного падения. В последний раз люди так беспокоились об экономической ситуации в 1994 году!
Потребительская уверенность и розничная продажа исторически были взаимосвязаны, что может указывать на возможность того, что в ближайшие месяцы снижение розничных продаж только усилится.
Однако, по крайней мере на данный момент, объявлять коллапс преждевременно. Не стоит забывать, что произошло в сентябре 2021 года и с чем мы сравниваем текущие цифры. Это покупательское ралли, вызванное реформой второй пенсионной ступени! Поэтому намного уместнее было бы посмотреть, каким образом показатели розничной торговли изменились по сравнению с августом того же года.
В соответствии с сезонными факторами и скорректированными данными о количестве рабочих дней, продажи упали также и в помесячном исчислении - но только на 1%. Август для розничной торговли был очень успешным месяцем. Это показывает, что каким-то чудом домохозяйства по-прежнему способны игнорировать гравитацию и успешно справляться при инфляции в 24%.
Большим подспорьем при этом служит сильный рынок труда. По данным налогового департамента, средняя зарплата в сентябре этого года была на 12% выше прошлогодней, а весь фонд зарплат вырос из-за роста занятости даже на 15%.
Несмотря на значительный рост доходов, их, конечно, недостаточно для покрытия столь больших расходов. Поэтому домохозяйства уже несколько месяцев пытаются сгладить потребление, пуская в ход сбережения. К счастью, за последние годы их накопилось с избытком. При этом интересно, что если летом свободные деньги частных лиц в банках уменьшались три месяца подряд, то в сентябре объем банковских сбережений опять вырос. То есть денег на потребление вроде бы еще хватает.
Центробанк контролирует потребление
Высоким потребление остается еще в нескольких государствах еврозоны, но без снижения потребления инфляция не прекратится. Это является также причиной, почему Европейский центробанк решил на прошлой неделе в очередной раз повысить основные процентные ставки на 0,75%. Благодаря этому прогнозируемый рост ставки Euribor по срочным вкладам приблизился к 1,5%, что является самым высоким уровнем с 2009 года.
Центробанк очень ясно дает понять, что повышение процентных ставок продолжится еще какое-то время. По оценке SEB, процентная ставка по вкладам вырастет к концу следующего года до 2,75%. Того же мнения придерживаются финансовые рынки, где фьючерсные сделки прогнозируют трехмесячную ставку Euribor почти в 2,8%.
Для жителей Эстонии, взявших кредит на жилье, это означает, что вместе с банковской маржей проценты по жилищному кредиту будут составлять почти 5%. При больших непогашенных суммах это значительная нагрузка, которая начнет уже всерьез ограничивать потребительские возможности домохозяйств. Что как раз и входит в цели Центробанка.
Хотя главным виновником инфляции в Европе по-прежнему является энергетика, рост цен далее распространится и на те сектора, где более высокие расходы на энергию не играют столь важной роли. Итак, Центробанку не остается ничего другого, как закрыть краны и надеяться, что в условиях сокращения спроса предприятия не смогут и дальше повышать цены.
Снижение цен на газ временно уменьшит инфляцию
В то же время ясно, что воздействие повышения процентных ставок Центральным банком будет проявляться с большим запозданием. Гораздо более эффективное смягчение инфляции может принести ее главный виновник - энергетика.
Цены на природный газ снизились в Европе за последние одну-две недели до уровня, на котором были в последний раз в июне 2021 года, задолго до войны в Украине. В последние дни один МВт-ч природного газа на рынке Амстердама торговался на уровне 30-40 евро. Действительно, бывали времена, когда природный газ стоил 10 евро, но ведь совсем недавно его цена достигала 300 евро.
Опасения по поводу нехватки энергии вынудили страны Европы активно запасаться природным газом, а высокая цена газа заставила потребителей сократить его потребление. При совместном влиянии этих двух факторов сегодня кажется маловероятным, что природный газ в Европе зимой закончится. Поэтому цены на газ и стали более приемлемыми. Более дешевый газ означает более дешевую электроэнергию, питающую все остальные сферы жизни. Если цены достаточно долго продержатся на столь низком уровне, то это ощутимо снизит и инфляцию.
Долго ли продержится текущий уровень цен, прогнозировать вряд ли возможно. Зима еще не началась и морозы могут вновь взвинтить цены. Разумеется, в долгосрочной перспективе нынешние запасы природного газа проблемы не решат - без российских энергоносителей уже в ближайшие зимы в Европе возникнет дефицит топлива.
Сегодня Европе помог пополнить запасы газа отказ стран Восточной Азии от дорогого СПГ, но так будет не всегда. С восстановлением экономики того же Китая спрос на природный газ может взвинтить цены до небес.