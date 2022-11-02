Михкель Нестор: Цены продолжают расти, но покупательское ралли не прекратилось

Хотя главным виновником инфляции в Европе по-прежнему является энергетика, рост цен далее распространится и на те сектора, где более высокие расходы на энергию не играют столь важной роли. Итак, Центробанку не остается ничего другого, как закрыть краны и надеяться, что в условиях сокращения спроса предприятия не смогут и дальше повышать цены.

Снижение цен на газ временно уменьшит инфляцию

В то же время ясно, что воздействие повышения процентных ставок Центральным банком будет проявляться с большим запозданием. Гораздо более эффективное смягчение инфляции может принести ее главный виновник - энергетика.

Цены на природный газ снизились в Европе за последние одну-две недели до уровня, на котором были в последний раз в июне 2021 года, задолго до войны в Украине. В последние дни один МВт-ч природного газа на рынке Амстердама торговался на уровне 30-40 евро. Действительно, бывали времена, когда природный газ стоил 10 евро, но ведь совсем недавно его цена достигала 300 евро.

Опасения по поводу нехватки энергии вынудили страны Европы активно запасаться природным газом, а высокая цена газа заставила потребителей сократить его потребление. При совместном влиянии этих двух факторов сегодня кажется маловероятным, что природный газ в Европе зимой закончится. Поэтому цены на газ и стали более приемлемыми. Более дешевый газ означает более дешевую электроэнергию, питающую все остальные сферы жизни. Если цены достаточно долго продержатся на столь низком уровне, то это ощутимо снизит и инфляцию.

Долго ли продержится текущий уровень цен, прогнозировать вряд ли возможно. Зима еще не началась и морозы могут вновь взвинтить цены. Разумеется, в долгосрочной перспективе нынешние запасы природного газа проблемы не решат - без российских энергоносителей уже в ближайшие зимы в Европе возникнет дефицит топлива.