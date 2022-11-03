Волость надеется найти для мызы Кукрузе долгосрочного арендатора

Тойлаская волость, как владелец мызы Кукрузе, собирается прекратить в следующем году деятельность целевого учреждения "Полярная мыза Кукрузе". Целевое учреждение управляло мызой с 2011 года, на мызе действует музей, рассказывающий историю прибалтийских немцев и полярных открытий.

Музей посещают в среднем 6500 человек в год. Кроме того, целевое учреждение сдает помещения для мероприятий, чтобы заработать деньги вдобавок к предоставляемой Тойлаской волостью ежегодной поддержке в размере 30000 евро.