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Волость надеется найти для мызы Кукрузе долгосрочного арендатора

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Волость надеется найти для мызы Кукрузе долгосрочного арендатора
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Мызу Кукрузе реконструировали, превратив в Полярную мызу, при поддержке Евросоюза. Господский дом мызы должен оставаться доступным для публики, даже если кто-то его арендует.
Мызу Кукрузе реконструировали, превратив в Полярную мызу, при поддержке Евросоюза. Господский дом мызы должен оставаться доступным для публики, даже если кто-то его арендует. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление объявило конкурс, для того чтобы сдать мызу Кукрузе в аренду на пятнадцать лет. Главное условие - мыза должна оставаться открытой.

Тойлаская волость, как владелец мызы Кукрузе, собирается прекратить в следующем году деятельность целевого учреждения "Полярная мыза Кукрузе". Целевое учреждение управляло мызой с 2011 года, на мызе действует музей, рассказывающий историю прибалтийских немцев и полярных открытий.

Музей посещают в среднем 6500 человек в год. Кроме того, целевое учреждение сдает помещения для мероприятий, чтобы заработать деньги вдобавок к предоставляемой Тойлаской волостью ежегодной поддержке в размере 30000 евро.

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