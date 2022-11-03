Тойлаское волостное управление объявило конкурс, для того чтобы сдать мызу Кукрузе в аренду на пятнадцать лет. Главное условие - мыза должна оставаться открытой.
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Волость надеется найти для мызы Кукрузе долгосрочного арендатора
Волость надеется найти для мызы Кукрузе долгосрочного арендатора
Тойлаская волость, как владелец мызы Кукрузе, собирается прекратить в следующем году деятельность целевого учреждения "Полярная мыза Кукрузе". Целевое учреждение управляло мызой с 2011 года, на мызе действует музей, рассказывающий историю прибалтийских немцев и полярных открытий.