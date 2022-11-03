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Вируская тюрьма не намерена давать больше еды заключенным, жалующимся на голод

Эрик Калда
, журналист
Вируская тюрьма не намерена давать больше еды заключенным, жалующимся на голод
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В Вируской тюрьме установленные государством нормы питания оставляют желудки некоторых заключенных пустыми. Государство говорит, что предлагаемой еды достаточно.
В Вируской тюрьме установленные государством нормы питания оставляют желудки некоторых заключенных пустыми. Государство говорит, что предлагаемой еды достаточно. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ответ на рекомендацию канцлера права увеличить количество приемов пищи заключенных Вируская тюрьма сообщила, что для этого нет ни необходимости, ни денег.

Советники канцлера права посетили Вирускую тюрьму год назад, и, по утверждению канцлера права Юлле Мадизе, большая часть задержанных и заключенных утверждали в беседах, что качество и вкус предлагаемой им еды удовлетворительны, однако еды не хватает. По их оценке, промежуток между ужином и завтраком слишком большой. Особенно несовершеннолетние и молодые заключенные жаловались, что поздним вечером и ранним утром часто чувствуют голод.

Заключенные пожаловались уже во второй раз

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