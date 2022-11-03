В ответ на рекомендацию канцлера права увеличить количество приемов пищи заключенных Вируская тюрьма сообщила, что для этого нет ни необходимости, ни денег.
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Вируская тюрьма не намерена давать больше еды заключенным, жалующимся на голод
Вируская тюрьма не намерена давать больше еды заключенным, жалующимся на голод
Советники канцлера права посетили Вирускую тюрьму год назад, и, по утверждению канцлера права Юлле Мадизе, большая часть задержанных и заключенных утверждали в беседах, что качество и вкус предлагаемой им еды удовлетворительны, однако еды не хватает. По их оценке, промежуток между ужином и завтраком слишком большой. Особенно несовершеннолетние и молодые заключенные жаловались, что поздним вечером и ранним утром часто чувствуют голод.