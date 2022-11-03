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ВИДЕО ⟩ В преображающемся "Tsentraal" больше окон и новые магазины

Эрик Гамзеев
, журналист
В преображающемся "Tsentraal" больше окон и новые магазины
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Расположенный на 1100 квадратных метрах магазин одежды и обуви "Sinsay" является одним из крупнейших новых магазинов, открывших свои двери в "Tsentraal". Новый вход в центр со стороны площади должен быть готов на следующей неделе.
Расположенный на 1100 квадратных метрах магазин одежды и обуви "Sinsay" является одним из крупнейших новых магазинов, открывших свои двери в "Tsentraal". Новый вход в центр со стороны площади должен быть готов на следующей неделе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бизнес-центр "Tsentraal", расположенный с краю центральной площади Йыхви, обретает новый внешний вид, ремонтные работы ведутся и внутри, где обустраиваются новые магазины и тренажерный зал.

По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона компании "East Capital", управляющей центром, которому на этой неделе исполнится 20 лет, обширные работы по реконструкции стоимостью несколько миллионов евро дошли до того, что новый главный вход в здание с центральной площади будет готов на следующей неделе. Для этого построена новая лестница с открытой площадкой на втором этаже. Завершилось время, длившееся несколько месяцев, когда попасть в большое здание можно было только через двери со стороны автовокзала.

Новый светящийся фасад

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