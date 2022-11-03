ОДИН ВОПРОС ⟩ Алутагузеская волость выставит на продажу комплекс мызы Мяэтагузе?

- В настоящее время мы ищем партнера для оценки всего этого комплекса. Цель - найти на него покупателя. Уже в 2016 году было понятно, что в таком виде отель сам не справится - слишком мало мест для размещения. Но он сводил концы с концами и в последние годы не просил денег из волостного бюджета на поддержку деятельности, за исключением нескольких инвестиций. Но после пандемии поведенческие привычки людей изменились, и предприятие стало убыточным.