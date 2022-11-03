ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все на те же грабли

Мы наблюдали такое как в Кохтла-Ярве, когда Центристская партия выгнала из руководителей единственной эстоноязычной школы уважаемого директора Сирье Йыэмаа. Так и в Йыхви, где тогдашняя волостная власть срежиссировала надзорное производство, чтобы избавиться от директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон (которую позднее пришлось восстановить в должности). Не говоря уж о крупнейшем за последние годы скандале, вызванном снятием с должности по политическим соображениям директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу.

Кстати, нынешний мэр Нарвы Катри Райк в последнем случае ездила лично выразить поддержку Уусталу на заседании Люганузеского волостного собрания. А теперь такое же произошло в Нарве, когда городская власть сняла с должности директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович. Конечно, власти могут ссылаться на мнение Министерства образования и науки, что директора надо бы уволить, поскольку у нее нет степени магистра, требуемой законом. Но, несмотря на это, данная история пахнет плохо, ведь решения принимает все же содержатель школы, а им является горуправление. Дело выглядит еще хуже потому, что Янович входит в оппозиционный лагерь Нарвского горсобрания, а два входящих в коалицию школьных директора не соответствуют языковым требованиям.