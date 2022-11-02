СТАТИСТИКА ⟩ Православное христианство - доминирующая религия в Эстонии

По даным переписи населения, к какой-либо религии себя относит 29% жителей Эстонии. Этот показатель остается неизменным на протяжении последних трех переписей населения. При этом по сравнению с предыдущими переписями увеличилась доля тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то теперь - 58%.

Самой распространенной в Эстонии религией является православие.

Информация о религии была собрана на проходившей с конца 2021 года до начала 2022 года переписи населения и жилых помещений. Как рассказали в Департаменте статистики, вопрос о причислении себя к какой-либо религии был задан всем лицам не младше 15 лет, при этом было неважно, является ли человек членом какой-либо церкви или прихода, крещен ли он, посещает ли регулярно церковь или является ли членом какого-либо другого, нехристианского общества.