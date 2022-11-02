Проведенная в 2021 году в Эстонии перепись населения, показала, что доля относящих себя к религии людей остается неизменной - менее трети жителей, а православие по-прежнему является самой распространенной религией.
СТАТИСТИКА ⟩ Православное христианство - доминирующая религия в Эстонии
По даным переписи населения, к какой-либо религии себя относит 29% жителей Эстонии. Этот показатель остается неизменным на протяжении последних трех переписей населения. При этом по сравнению с предыдущими переписями увеличилась доля тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то теперь - 58%.
Самой распространенной в Эстонии религией является православие.
Информация о религии была собрана на проходившей с конца 2021 года до начала 2022 года переписи населения и жилых помещений. Как рассказали в Департаменте статистики, вопрос о причислении себя к какой-либо религии был задан всем лицам не младше 15 лет, при этом было неважно, является ли человек членом какой-либо церкви или прихода, крещен ли он, посещает ли регулярно церковь или является ли членом какого-либо другого, нехристианского общества.
Если доля тех жителей Эстонии, которые относят себя к какой-то религии, равна 29%, то ответ 58% людей был противоположным, а 13% вовсе не пожелали отвечать на этот вопрос. Таким образом, доля причисляющих себя к какой-либо религии людей по сравнению с предыдущими переписями населения осталась на том же уровне, однако увеличилось относительное число тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то в 2021 году - 58%. "Рост их количества обусловлен тем, что в этот раз было меньше людей, не пожелавших отвечать на вопрос, то есть можно предположить, что теперь у них есть четко сформировавшаяся позиция", - прокомментировала ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Самыми распространенными религиями по-прежнему являются православие и лютеранство, к другим религиям себя относит 5% населения. Доля православных составляет 16% населения, лютеран - 8%.
Если доля причисляющих себя к православию людей оставалась неизменной, то аналогичное относительное число, касающееся лютеранства, демонстрирует тенденцию спада. Относящих себя к лютеранству людей на переписи населения 2000 года было 14%, на переписи 2011 года уже 10%, теперь их 8%.
Помимо людей, причисляющих себя к православию и лютеранству, представители других религий составляют малую часть населения, и их доли преимущественно остались теми же или немного увеличились. Например, на 0,4 процентных пункта увеличилась доля католиков (в 2011 году - 0,4%, в 2021 году - 0,8%) и мусульман (0,1% и 0,5% соответственно).
Если среди людей 65 лет и старше к какой-либо вере себе относит 43% людей, то в возрастной группе 15–29 лет таких людей всего лишь 14%. "Практически касательно всех религий доля относящих себя к соответствующей религии среди молодежи меньше, чем среди людей старшего возраста", - отметила Трасберг.
В распределении по национальностям можно заметить, что, по сравнению с другими крупными национальными группами, проживающими в Эстонии, эстонцы меньше всего относят себя к какой-либо религии (17%), неверующих при этом 71%. Наибольшая доля относящих себя к религии людей наблюдается среди славян: 65% белорусов, 56% украинцев и 54% русских.
Половина лиц русской национальности причисляют себя к православию, среди украинцев этот показатель равен 48%, а среди белорусов — 58%. Среди эстонцев основной религией является лютеранство: 11% эстонцев относят себя именно к этой религии, к православию - 3%. Среди лиц других национальностей больше всего тех, кто относит себя к православию (15%) и исламу (14%).