ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Малый бизнес стран Балтии продолжает поддерживать Украину

Опрос малых и средних предприятий (МСП) был проведен в конце сентября исследовательской компанией "Norstat" по заказу банка "Luminor". В ходе исследования было опрошено 780 руководителей МСП в трех странах Балтии.

Из опрошенных предприятий Балтии 32% заявили, что жертвовали деньги или продукты питания благотворительным и неправительственным организациям. Это почти на два процента больше, чем во втором квартале этого года. 30% предприятий Эстонии и Латвии и 35% предприятий Литвы сделали пожертвования на благотворительность для Украины.

- Уровень поддержки остался практически прежним, что говорит о том, что люди не стали равнодушными к тому, что происходит в Украине. Малые и средние предприятия являются наиболее уязвимой частью бизнес-сообщества, и очень отрадно видеть, что спустя восемь месяцев после начала вторжения они все еще находят способы помогать Украине, - сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг "Luminor" Марьян Савченко.

38% МСП Балтии не видят негативного влияния войны в Украине на свой бизнес, а 35% - видят. Ощущение негативного воздействия несколько возросло, достигнув во втором квартале года 32%. По сравнению с другими странами Балтии, эстонские предприятия чувствуют себя наименее пострадавшими от ситуации в Украине: 44% эстонских и только 29% литовских компаний заявили, что война в Украине не оказала на них негативного влияния.

Отмечено небольшое снижение предоставления услуг и рабочих мест предприятиями тем людям, кто покинули Украину, что можно объяснить небольшим замедлением потока военных беженцев. 13% МСП предлагают услуги беженцам и почти 13% предлагают беженцам работу (14% и 17% соответственно во втором квартале).