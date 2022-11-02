Министерство внутренних дел приняло решение закрыть второй погранпункт "Нарва-2" в последнюю неделю ноября, поскольку количество людей, проходящих через погранпункт, сократилось настолько, что держать его открытым больше не имеет смысла. Об этом сообщил новостной портал Rus.err.ee.
Нарвский второй погранпункт решено закрыть
Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй сообщил ERR: "После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и гражданами Эстонии".
"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие погранпункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин. Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать. Также в настоящее время количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми. Люди могут также пройти через главный пограничный переход, а Департамент полиции и погранохраны может более эффективно использовать человеческие ресурсы погранпункта "Нарва-2" в другом месте", - сказал Пяй.
Погранпункт "Нарва-2" планируют закрыть в последнюю неделю ноября. По мнению МВД, этого времени должно быть достаточно, чтобы все привыкли к новой ситуации. Кроме того, о временном закрытии погранпункта нужно проинформировать и Российскую Федерацию.