Нарвский второй погранпункт решено закрыть

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй сообщил ERR: "После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и гражданами Эстонии".

"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие погранпункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин. Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать. Также в настоящее время количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми. Люди могут также пройти через главный пограничный переход, а Департамент полиции и погранохраны может более эффективно использовать человеческие ресурсы погранпункта "Нарва-2" в другом месте", - сказал Пяй.