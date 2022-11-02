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Специалист: Переезжающему в Эстонию нужны понимание и практическая поддержка

Settle in Estonia
, государственная программа адаптации
Специалист: Переезжающему в Эстонию нужны понимание и практическая поддержка
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Прибытие в Эстонию беженцев из Украины.
Прибытие в Эстонию беженцев из Украины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

О том, какие изменения принес нынешний год в связи с многократным увеличением числа иностранцев, прибывающих в Эстонию, рассказывает руководитель Тартуского центра обслуживания иностранцев Яаника Ханго.

Переезжающему в Эстонию нужны как понимание, так и практическая поддержка

Этот год запомнится многим официальным учреждениям - как в больших городах, так и в небольших сообществах – тем годом, который потребовал большого объема помощи, понимания и поддержки, и это тот вклад, который, по мнению специалистов, требуется прибывающим в Эстонию из-за границы иногда даже больше, чем обычная практическая помощь, которая также необходима в том или ином виде.

Почти каждому учреждению, которое в той или иной степени контактирует с пребывающими в Эстонии иностранцами, в этом году, вероятно, пришлось преодолевать собственные некогда актуальные ограничения во многих отношениях – будь то количество обслуживаемых людей, командный статус самих работников, оказывающих помощь или же соприкосновение с такими вопросами, с которыми ранее не сталкивались. А также можно вспомнить о темпе, с которым происходят постоянные изменения в приеме иностранцев в Эстонии.

Тартуский центр обслуживания иностранцев (Tartu Welcome Centre), находящийся в Тарту напротив главного корпуса университета, является одним из тех, кто и раньше контактировал с большим количеством иностранцев. В этом году, однако, обычный ежегодный объем контактов в 2000 человек был преодолен некоторое время назад, и к концу года это число приблизится к 4000. «Если в обычном порядке к нам за консультацией обращается около 200 иностранцев за месяц, то в этом августе, перед началом учебного года, мы проконсультировали аж 800 человек, поселившихся здесь», — приводит красноречивый пример руководитель центра Яаника Ханго.

Яаника Ханго.
Яаника Ханго. Фото: Erakogu

Что такое Тартуский центр обслуживания иностранцев?

  • Цель недоходной организации, созданной в сотрудничестве между городом Тарту, Тартуским университетом и Университетом естественных наук, состоит в том, чтобы помочь новым иммигрантам, прибывающим в наш регион, беспрепятственно адаптироваться и интегрироваться в эстонское общество.
  • В центре можно отправить запрос на получение личного идентификационный кода и зарегистрировать свое место жительства. Также в стенах центре помогают с регистрацией автобусной карты, решением различных жизненных вопросов и ситуаций, и предлагают семинары, обучения и языковые курсы, предназначенные для адаптации в обществе.
  • В течение года в центр обращаются в среднем для консультации более 2000 иностранцев, в этом году их было уже более 3000. В прошлом году наибольшее количество посетителей было из Германии, Франции и Италии, в этом основанная масса прибыла из Украины.

Волнение от переезда в Эстонию сменилось необходимостью выживать

Если раньше руководитель центра Ханго, созданного в сотрудничестве между городом Тарту и двумя университетами, видела больше волнения и предвкушения в глазах иностранцев из-за переезда в Эстонию с целью учиться и жить, то с началом войны в Украине у приезжающих виден инстинкт выживания и хватание за последнюю соломинку в поисках помощи. «Это, безусловно, заметно и во многих других учреждениях, а также и у нас, и это, по сути, сейчас неизбежно», — отмечает она.

Внезапно возросшая нагрузка в плане приема иностранцев, их консультирования и выдачи необходимых документов, естественно, по словам Ханго, утомляет не только прибывающих, но и принимающих их чиновников, но в этом плане можно было бы иногда ставить себя на место прибывающих. «Если бы мы сами должны были просить о помощи в неизвестной ситуации, то как бы мы хотели, чтобы к нам отнеслись?», - ставит она вопрос с этой точки зрения. Вот почему, по словам Ханго, их центр также сосредоточился на поиске необходимых решений для поддержания работоспособности учреждения в новой ситуации, чтобы оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Вопросы и заботы людей, прибывающих из-за границы, сегодня уже другие, нежели чем были раньше

Если раньше люди обращались в тартуский центр за некоторое время до прибытия в Эстонию, чтобы ознакомиться с текущими требованиями и необходимой для адаптации информацией, то сегодня большая часть посетителей появляется непосредственно в консультационном кабинете, уже приехав в Эстонию без какой-либо предварительной подготовки. В результате вопросы о местной жизни и будничных заботах несколько иные, чем раньше.

«Если до сих пор мы в основном отвечали на вопросы, связанные с регистрацией с различными документами, проживанием, размещением и медицинским обслуживанием, то теперь в значительном объеме возросли вопрос о таких темах, например, как общественный транспорт, решение повседневных задач, возможности обучения детей или же вопросы об аренде жилья», — отмечает Ханго и добавляет, что вопрос размещения стал критическим перед началом учебного года, когда конкуренция на рынке аренды жилья в университетском городе стала особенно высокой. «В то же время хотелось бы видеть гораздо больше понимания со стороны наших арендодателей - у всех у нас есть обязанность - а не возможность - зарегистрировать свое место жительства, и, к сожалению, владельцы жилья часто не рекомендуют этого делать, все еще опираясь на навеянные со старых времен страхи, хотя собственник жилья может в любой момент аннулировать регистрацию места жительства прописавшегося квартиросъемщика», — отмечает она и добавляет, что, никак не миновать того, что личный идентификационный номер может быть выдан жителям Евросоюза только в том случае, если лицо имеет зарегистрированное место жительства в стране.

Иногда, по словам Ханго, и необходима такая разъяснительная работа, направленная на разные целевые группы - как на приезжих, так и на местных жителей. Да, существуют правила и требования, и созданы учреждения, через которые они могут быть выполнены, но для этого необходимы разные средства – например, идентификационный код или ИД-карта – но вот, что с ними можно сделать, часто остается необъяснимым, потому что для нас это самоочевидные вещи. Именно поэтому Центр обслуживания иностранцев в Тарту предлагает, помимо обычных операций и консультаций, возможность для прибывающих в Эстонию пройти созданную государством бесплатную адаптационную программу Settle in Estonia, в ходе которой даются ответы на все подобные вопросы.

Э-государство - для нас повседневность, для иностранцев все еще невероятно

Если в Эстонии мы привыкли к тому, что все необходимые для повседневной жизни задачи можно решать онлайн, то для прибывающих из-за рубежа это часто становится неожиданностью при организации своего быта. Поэтому проводимые государством адаптационные обучения помимо виртуального формата также проходят и контактно - как в Тарту, так и в других городах – Таллинне, Йыгева, Пыльтсамаа, Хаапсалу, Нарве, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, и т.д.

«Один только факт, что наш личный идентификационный номер — это не произвольная последовательность цифр, а единственная и неповторимая комбинация, связывающая человека с различными государственными службами, требует тщательного разъяснения иностранцам и это не должно оставаться простой административной процедурой», — подчеркивает Ханго, обращаясь ко всем, кто по работе сталкивается с приемом иностранцев в Эстонии. И поэтому, по ее словам, мы должны считаться с тем, что нам предстоит сделать еще один шаг и понять, что, кроме латиницы, технологическая среда и системы, в которых мы привыкли находиться и в которых есть место для каждого вопроса в нашей организация жизни - будь то регистрация по месту жительства или выбор места в детском саду – совершенно чужды и непонятны для приехавших. «Если к нам приходит человек, у которого есть адрес электронной почты, но он никогда им не пользовался, то понятно, что все это сразу для него слишком много», — говорит она.

Помимо практической поддержки, важна и эмоциональная помощь

Важны не только решение вопросов, связанных с реестрами и заполнением анкет, но, по словам руководителя Тартуского центра обслуживания иностранцев, возросла и потребность в эмоциональной поддержке. «Людей, прибывающих сюда из-за войны, часто никто не ждет здесь, и может случиться так, что официальное контактное лицо является их единственным живым контактом в новой стране. Об этом не следует забывать», — отмечает Ханго и добавляет, что иногда очень помогает просто то, что кто-то выслушивает переживания того, кто обращается за помощью.

Дополнительную помощь в оказании большей поддержки тем, кто бежал сюда от войны, центр нашел в лице одной женщины с образованием психолога, которая тоже бежала из Украины. Благодаря первоначальной финансовой поддержке трех Ротари-клубов Тарту и сотрудничеству с городскими властями украинский психолог стала консультировать соотечественников, которые проживают теперь в Тарту. «Я считаю, что это очень хорошо и, безусловно, здорово помогает в дополнение к решению тех административных задач, с которыми мы можем помочь иностранцам», — объясняет Ханго.

Для обмена лучшим опытом перед центром уже раньше стояла цель объединить партнеров и создать занимающееся схожими темами сообщество специалистов, где они смогут помогать друг другу. Но затем случился корона-кризис, а в этом году навалились проблемы, связанные с войной в Украине, что и отодвинуло эти плана на будущее. Тем не менее, Яаника Ханго с оптимизмом смотрит в будущее, потому что теперь определенно есть еще больше хороших практик и накопленных знаний, которыми можно поделиться друг с другом.

Программа адаптации "Settle in Estonia"

  • Государственная бесплатная учебная программа "Settle in Estonia" помогает недавно обосновавшимся в Эстонии иностранцам проще обустроиться и адаптироваться к местной жизни. В ходе обучений в рамках программы дается обзор функционирования эстонского государства и общества, а также повседневной организации жизни. Кроме того, предлагаются уроки эстонского языка на базовом уровне. Обучения можно проходить как в контактной, так и в онлайн-форме. Дополнительная информация: www.settleinestonia.ee
  • Программа адаптации "Settle in Estonia" реализуется Министерством культуры при финансовой поддержке Европейского социального фонда Европейского Союза. Обучение получателей временной защиты финансируется из государственного бюджета.
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