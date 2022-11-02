Специалист: Переезжающему в Эстонию нужны понимание и практическая поддержка

Иногда, по словам Ханго, и необходима такая разъяснительная работа, направленная на разные целевые группы - как на приезжих, так и на местных жителей. Да, существуют правила и требования, и созданы учреждения, через которые они могут быть выполнены, но для этого необходимы разные средства – например, идентификационный код или ИД-карта – но вот, что с ними можно сделать, часто остается необъяснимым, потому что для нас это самоочевидные вещи. Именно поэтому Центр обслуживания иностранцев в Тарту предлагает, помимо обычных операций и консультаций, возможность для прибывающих в Эстонию пройти созданную государством бесплатную адаптационную программу Settle in Estonia, в ходе которой даются ответы на все подобные вопросы.

Э-государство - для нас повседневность, для иностранцев все еще невероятно

Если в Эстонии мы привыкли к тому, что все необходимые для повседневной жизни задачи можно решать онлайн, то для прибывающих из-за рубежа это часто становится неожиданностью при организации своего быта. Поэтому проводимые государством адаптационные обучения помимо виртуального формата также проходят и контактно - как в Тарту, так и в других городах – Таллинне, Йыгева, Пыльтсамаа, Хаапсалу, Нарве, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, и т.д.