Граждане за один месяц сдали полиции много оружия и взрывчатки

Саперы призывают всех, у кого по какой-то причине дома имеются взрывчатые материалы, передать их добровольно.

- Хранящиеся дома взрывчатые вещества или содержащие взрывчатые вещества предметы представляют опасность как для самого собственника жилья, так и для его близких и соседей. В интересах безопасности будет разумным отказаться от их хранения. Не надо бояться выдачи взрывчатых материалов, поскольку, если об имеющихся в своем владении взрывчатых материалах сообщается добровольно, то за этим наказание не последует, − сказал руководитель Северо‑Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.

По словам Рийты Прооза, несмотря на окончание кампании важно подчеркнуть, что люди могут круглогодично передавать в полицию или спасателям опасные предметы, не боясь наказания. "Для этого следует незамедлительно сообщить о находке по номеру телефона Центра тревоги и остаться ждать прибытия оперативного работника. За добровольной выдачей наказание не последует. Люди ни в коем случае не должны подвергать себя опасности и не должны сами относить взрывчатые вещества, детонаторы или оружие в спасательную команду или в отделение полиции. Вместо этого следует позвонить по номеру 112, сообщить точное место нахождения, а также передать как можно больше информации относительно взрывчатого материала и незаконного оружия“, - подчеркнула Прооза.