В ходе октябрьской кампании полиция собрала у населения с десяток единиц огнестрельного оружия, около тысячи патронов и большое количество пиротехники.
Граждане за один месяц сдали полиции много оружия и взрывчатки
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в сотрудничестве с партнерами по работе они в прошлом месяце призвали людей сообщать о находящихся в их владении оружии и взрывчатых материалах, на которые не имеется разрешения. В ходе кампании в полицию, а также в Спасательный департамент поступили десятки вызовов, в ходе которых людьми было передано с десяток единиц огнестрельного оружия, около тысячи патронов различного калибра, а также порох, ракеты, запалы, пиротехника и прочее.
- В ходе октябрьской кампании полиции было передано свыше восьми единиц огнестрельного оружия, одна единица газового оружия, один пистолет‑ракетница, 931 патрон различного калибра и порох. Самой значительной находкой всей кампании в этот раз можно считать переданный полицейским в Южной Эстонии ствол пулемёта вместе с подставкой, - рассказала чиновница по охране правопорядка из Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооза.
По ее словам, также полицейским были переданы один обрез, пистолет-ракетница, один магазин к пистолету и около тысячи патронов различного калибра.
В ходе нынешней кампании Центру разминирования Спасательного департамента было передано 447 единиц взрывчатого материала. Среди переданных предметов - детонаторы, взрывные пакеты, патроны, ручные гранаты, порох и взрывчатые вещества. Взрывчатый материал передавали в основном в Северной и Западной Эстонии. В прошлом году в ходе такой же кампании было передано 133 единицы взрывчатого материала, и тогда львиную долю переданного составляли пиротехника и патроны.
Саперы призывают всех, у кого по какой-то причине дома имеются взрывчатые материалы, передать их добровольно.
- Хранящиеся дома взрывчатые вещества или содержащие взрывчатые вещества предметы представляют опасность как для самого собственника жилья, так и для его близких и соседей. В интересах безопасности будет разумным отказаться от их хранения. Не надо бояться выдачи взрывчатых материалов, поскольку, если об имеющихся в своем владении взрывчатых материалах сообщается добровольно, то за этим наказание не последует, − сказал руководитель Северо‑Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.
По словам Рийты Прооза, несмотря на окончание кампании важно подчеркнуть, что люди могут круглогодично передавать в полицию или спасателям опасные предметы, не боясь наказания. "Для этого следует незамедлительно сообщить о находке по номеру телефона Центра тревоги и остаться ждать прибытия оперативного работника. За добровольной выдачей наказание не последует. Люди ни в коем случае не должны подвергать себя опасности и не должны сами относить взрывчатые вещества, детонаторы или оружие в спасательную команду или в отделение полиции. Вместо этого следует позвонить по номеру 112, сообщить точное место нахождения, а также передать как можно больше информации относительно взрывчатого материала и незаконного оружия“, - подчеркнула Прооза.
Партнерами данной кампании являлись Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент полиции безопасности и прокуратура. Кампания проводилась в период с 1 по 31 октября, но незаконное оружие и опасные взрывчатые материалы можно добровольно передавать круглогодично, не опасаясь наказания.