В среду, 2 ноября, стали известны уже все двадцать полуфиналистов песенного конкурса "Eesti Laul" для поиска лучшего делегата от Эстонии на сцене "Евровидения".
ERR: Стали известны все полуфиналисты "Eesti Laul" - прозвучит и песня на японском языке
Все отобранные конкурсные песни этого года впервые прозвучат в специальной программе "Eesti Laul" на ETV 2 декабря.
Как пишет ERR, полуфиналы пройдут 12 и 14 января, финал - 11 февраля.
Помимо песен на эстонском и английском языках, в полуфинале прозвучит и композиция на японском языке - "Tokimeki" в исполнении "Neon Letters & Maiko".
В первую десятку полуфиналистов попала и уроженка Нарвы Алика Милова.
Всего на конкурс было прислано 217 песен.
Песни оценивало жюри в составе: Карл-Эрик Таукар, Ленна, Алар Коткас, Яника Силламаа, Отт Лепланд, Марта Пюсса, Вайдо Паннель, Роберт Линна, Ингрид Кохтла, Маргус Камлат, Кристийна Краус, Андрес Альясте, Ахто Круусманн, Саймон Джей, Карола Мадис и Сильвер Лаас.
Имена и названия всех полуфиналистов можно узнать на русскоязычном новостном портале Rus.err.ee.