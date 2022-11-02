ERR: Стали известны все полуфиналисты "Eesti Laul" - прозвучит и песня на японском языке

Все отобранные конкурсные песни этого года впервые прозвучат в специальной программе "Eesti Laul" на ETV 2 декабря.

Как пишет ERR, полуфиналы пройдут 12 и 14 января, финал - 11 февраля.

Помимо песен на эстонском и английском языках, в полуфинале прозвучит и композиция на японском языке - "Tokimeki" в исполнении "Neon Letters & Maiko".

В первую десятку полуфиналистов попала и уроженка Нарвы Алика Милова.

Всего на конкурс было прислано 217 песен.

Песни оценивало жюри в составе: Карл-Эрик Таукар, Ленна, Алар Коткас, Яника Силламаа, Отт Лепланд, Марта Пюсса, Вайдо Паннель, Роберт Линна, Ингрид Кохтла, Маргус Камлат, Кристийна Краус, Андрес Альясте, Ахто Круусманн, Саймон Джей, Карола Мадис и Сильвер Лаас.