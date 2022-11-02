Резервистов припишут к территориальной обороне Кайтселийта

По словам Мартина Херема, благодаря такой мере число бойцов в подразделениях территориальной обороны удвоится и составит в последующие годы 20000 человек. Туду будут включать резервистов, у которых отсутствует должность военного времени, прошедших срочную службу после 1996 года и соответствующих критериям по состоянию здоровья.

До конца ноября такие резервисты могут добровольно зарегистрироваться в подразделениях территориальной обороны на сайте kaitsevaeteenistus.ee, и в таком случае они могут выбрать себе район приписки. Начиная с декабря Силы обороны будут самостоятельно распределять их по районам и подразделениям. По словам Херема, распределение рассчитывают завершить к концу года.

Первые учения новых подразделений Кайтселийта, составленных из резервистов, пройдут в августе-сентября 2023 года.

По словам Херема, из резервистов на первом этапе будут формироваться легкие пехотные подразделения. Командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги добавил, как пишет Rus.err.ee, что после прохождения базовой подготовки легкого пехотинца обучение будет углубляться с добавлением различных курсов.

- Учения следующего года - в основном для освежения (навыков), а также для знакомства со своим будущим подразделением и получения задач, - рассказал Юхтеги.