Пострадала пассажирка рейсового автобуса

В самом начале йыхвиской улицы Раквере 2 ноября в 17.20 случилось дорожно транспортное происшествие: 65-летний водитель рейсового автобуса "Irisbus" заторморзил перед пешеходным переходом, и из-за этого в пассажирском салоне упала 62-летняя женщина. Об этом сообщила полиция в суточной сводке дорожных происшествий.