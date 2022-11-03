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Пострадала пассажирка рейсового автобуса

Северное побережье
Пострадала пассажирка рейсового автобуса
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Светофор и дорожный знак пешеходного перехода.
Светофор и дорожный знак пешеходного перехода. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В центре Йыхви в результате резкого торможения автобуса в его салоне на пол упала пожилая дама.

В самом начале йыхвиской улицы Раквере 2 ноября в 17.20 случилось дорожно транспортное происшествие: 65-летний водитель рейсового автобуса "Irisbus" заторморзил перед пешеходным переходом, и из-за этого в пассажирском салоне упала 62-летняя женщина. Об этом сообщила полиция в суточной сводке дорожных происшествий.

Пострадавшую даму пришлось отправить в Ида-Вирускую центральную больницу для контроля здоровья.

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