В центре Йыхви в результате резкого торможения автобуса в его салоне на пол упала пожилая дама.
Пострадала пассажирка рейсового автобуса
Пострадала пассажирка рейсового автобуса
В самом начале йыхвиской улицы Раквере 2 ноября в 17.20 случилось дорожно транспортное происшествие: 65-летний водитель рейсового автобуса "Irisbus" заторморзил перед пешеходным переходом, и из-за этого в пассажирском салоне упала 62-летняя женщина. Об этом сообщила полиция в суточной сводке дорожных происшествий.
Пострадавшую даму пришлось отправить в Ида-Вирускую центральную больницу для контроля здоровья.