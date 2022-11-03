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Специалисты расскажут о профилактике травли среди школьников

Северное побережье
Специалисты расскажут о профилактике травли среди школьников
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Школьники. Иллюстративное фото.
Школьники. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Фонд "Школа без травли" проводит информационные семинары, в том числе на русском языке, чтобы познакомить все школы с программой по борьбе с травлей (KiVa). Приглашаются работники образовательных учреждений.

По словам руководителя программы KiVa в фонде "Школа без травли" Яне Алас, целью данных мероприятий является также привлечение более осведомленных и мотивированных школьных семей, которые хотели бы начать использовать программу KiVa.

- В настоящее время в Эстонии программу KiVa реализуют 120 школ и учебных мест, или почти четверть всех школ. На самом деле необходимо систематически и научно-обоснованно заниматься предотвращением травли во всех школах, поэтому мы ждем новые школы, готовые присоединиться к программе с нового учебного года, - говорит Алас. - Информационные семинары помогут участникам получить представление о том, почему и как работает программа KiVa, а также узнать о необходимости системного подхода в работе по профилактике травли».

Информационные мероприятия состоятся:

  • 10.11 в 14.00-16.00 в Таллинне (на русском языке),
  • 15.11 в 14.00-16.00 в Нарве (на русском языке)
  • 17.11 в 14.00-16.00 в Таллинне (на эстонском языке)
  • 22.11 в 14.00-16.00 в Тарту (на эстонском языке)
  • 08.12 в 14.00-16.00 Zoom для всех школ (на эстонском языке)
  • 11.01 в 14.00-16.00 в Кохтла-Ярве (на русском языке)
  • 16.01 в 14.00-16.00 Zoom для всех школ (на эстонском языке)
  • 19.01 в 14.00-16.00 Zoom для всех школ (на русском языке)

Для участия в семинарах участников просят предварительно зарегистрироваться через онлайн-форму ЗДЕСЬ.

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