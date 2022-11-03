Специалисты расскажут о профилактике травли среди школьников

- В настоящее время в Эстонии программу KiVa реализуют 120 школ и учебных мест, или почти четверть всех школ. На самом деле необходимо систематически и научно-обоснованно заниматься предотвращением травли во всех школах, поэтому мы ждем новые школы, готовые присоединиться к программе с нового учебного года, - говорит Алас. - Информационные семинары помогут участникам получить представление о том, почему и как работает программа KiVa, а также узнать о необходимости системного подхода в работе по профилактике травли».