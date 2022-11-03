Хорошо зарабатывающий концерн "Eesti Energia" вкладывает деньги в ветряные и солнечные парки

- Эти производственные мощности будут производить более 700 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно, покрывая годовое потребление электроэнергии более чем 200 тысяч домохозяйств, - пояснил Авила.

По словам Авила, в 2022-2026 годах "Eesti Energia" планирует инвестировать всего около 2,5 миллиарда евро. Большая часть этой суммы будет направлена в строительство новых ветряных и солнечных парков на домашних рынках концерна.

На стремительный рост компании также указывает количество сотрудников концерна, которое за девять месяцев 2022 года увеличилось более чем на 700 человек.

- Больше всего сотрудников мы наняли в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, но мы также взяли на работу более ста человек за пределами Эстонии, - пояснил Авила. - Всего на сегодняшний в "Eesti Energia" работает более 5100 сотрудников, к концу года мы вырастем до 5300 сотрудников, что почти на тысячу больше по сравнению с прошлым годом.

Розничная продажа электроэнергии "Eesti Energia" в третьем квартале увеличилась до 2,3 тераватт-часов (+14%) на всех внутренних рынках. Более половины электроэнергии (61%) было продано за пределами Эстонии, то есть в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. Больше всего (+38%) выросли розничные продажи электроэнергии в Латвии.

Доход от продаж концерна "Eesti Energia" в третьем квартале был на 657,1% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 657,1 миллиона евро. За девять месяцев года концерн заработал более 1,62 миллиарда евро прибыли от продаж.