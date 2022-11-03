Государственный энергоконцерн "Eesti Energia", получивший хорошую прибыль, инвестировал в возобновляемую энергию более 100 миллионов евро за девять месяцев текущего года. Итоги третьего квартала и девяти месяцев "Eesti Energia" подвел в распространенном пресс-релизе.
Хорошо зарабатывающий концерн "Eesti Energia" вкладывает деньги в ветряные и солнечные парки
Скорректированная чистая прибыль "Eesti Energia" в третьем квартале составила 27,4 миллиона евро. Более 60% доходов концерн заработал на продаже электроэнергии за пределами Эстонии. Быстрый рост и прибыльность позволили "Eesti Energia" увеличить инвестиции более чем в два раза по сравнению с прошлым годом - до 124 миллионов евро. Львиная доля этого пошла на строительство ветряных и солнечных парков. Это крупнейшая инвестиция "Eesti Energia" в течение одного квартала за последние годы.
- По сравнению с прошлым годом мы в пять раз увеличили инвестиции в возобновляемую энергию, стали вторым по величине энергетическим предприятием в Латвии и Литве и наняли более 700 новых сотрудников, - отметил финансовый директор "Eesti Energia" Андри Авила, подводя финансовые итоги. - Наши самые крупные инвестиции в третьем квартале были направлены на строительство новых ветряных и солнечных парков через нашу компанию в области возобновляемой энергии "Enefit Green", чтобы вывести на рынок более доступную по цене и экологичную электроэнергию.
В третьем квартале концерн инвестировал 52 миллиона евро в возобновляемые источники энергии, за девять месяцев года в новые ветряные и солнечные парки было инвестировано 105,2 миллиона, что более чем в пять раз больше по сравнению с прошлым годом.
Самые крупные инвестиции были сделаны концерном через биржевую компанию "Enefit Green" в следующие ветропарки: Толпанваара (5,6 миллиона евро), Шилале (19,2 миллиона), Акмене (8,7 миллиона) и Пуртсе (3,4 миллиона). Кроме того, 2,7 миллиона было инвестировано в развитие солнечного парка Пуртсе и 2,9 миллиона - в развитие солнечного парка в Замбруве.
- Эти производственные мощности будут производить более 700 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно, покрывая годовое потребление электроэнергии более чем 200 тысяч домохозяйств, - пояснил Авила.
По словам Авила, в 2022-2026 годах "Eesti Energia" планирует инвестировать всего около 2,5 миллиарда евро. Большая часть этой суммы будет направлена в строительство новых ветряных и солнечных парков на домашних рынках концерна.
На стремительный рост компании также указывает количество сотрудников концерна, которое за девять месяцев 2022 года увеличилось более чем на 700 человек.
- Больше всего сотрудников мы наняли в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, но мы также взяли на работу более ста человек за пределами Эстонии, - пояснил Авила. - Всего на сегодняшний в "Eesti Energia" работает более 5100 сотрудников, к концу года мы вырастем до 5300 сотрудников, что почти на тысячу больше по сравнению с прошлым годом.
Розничная продажа электроэнергии "Eesti Energia" в третьем квартале увеличилась до 2,3 тераватт-часов (+14%) на всех внутренних рынках. Более половины электроэнергии (61%) было продано за пределами Эстонии, то есть в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. Больше всего (+38%) выросли розничные продажи электроэнергии в Латвии.
Доход от продаж концерна "Eesti Energia" в третьем квартале был на 657,1% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 657,1 миллиона евро. За девять месяцев года концерн заработал более 1,62 миллиарда евро прибыли от продаж.
За девять месяцев 2022 года "Eesti Energia" выплатила государству в общей сложности почти полмиллиарда евро в виде налогов и экологических плат. Из них 95,3 миллиона - в виде различных прямых налогов и 399,1 миллионов - в виде рыночной цены выбросов CO2, что почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году.