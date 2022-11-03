ВИДЕО ⟩ Машина скорой помощи доставила Николая Осипенко в тюрьму

По мнению окружного суда, нет никаких сомнений в том, что состояние здоровья Осипенко неудовлетворительное, но вывод уездного суда о том, что его жизни и здоровью в тюрьме угрожает опасность, неверен. "По данному делу имеется составленное 24 октября 2022 года экспертное заключение, целью которого было выяснить, способен ли Осипенко пребывать под стражей. В нем эксперт высказал мнение об отсутствии прямых противопоказаний по состоянию здоровья для пребывания Осипенко под стражей при условии обеспечения назначенного лечения и последовательного ухода за телом", - указал окружной суд.

По мнению окружного суда, риск совершения преступлений Осипенко высок, и в данном случае нет уверенности в том, что, оставаясь на свободе, он сможет воздержаться от совершения преступлений, в которых его подозревают. Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как он и до сих пор по существу все делал дома, через телефон, различные встречи, происходившие у него дома, и т.д.

Окружной суд также установил, что в деле Осипенко существует риск уклонения от уголовного преследования, что тоже является основанием для ареста.

Заключение Осипенко под стражу, по мнению уголовной коллегии окружного суда, неизбежно необходимо. По мнению суда, состояние здоровья подозреваемого не является препятствием, и в качестве меры пресечения он должен содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента задержания.