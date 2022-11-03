Компания "Enefit Power" закупит сланец у сторонних поставщиков

В сентябре были открыты западные месторождения шахты "Эстония", закрытые несколько лет назад, так как потребность в сланце для производства электроэнергии была небольшой, передает "Актуальная камера".

Поскольку амортизированное оборудование было продано, компания сейчас проводит тендеры на закупку новой техники на сумму более 40 миллионов евро. Кроме того, предприятие вынуждено закупать сырье у сторонних поставщиков.

"За десять месяцев прошлого года мы произвели электроэнергии в объеме 2,4 тераватт-часов. В этом году за десять месяцев мы произвели уже 4 тераватт-часов. Сейчас вырос спрос на электроэнергию, и мы сами не можем в таком объеме увеличивать добычу сланца мгновенно, рост объема производства немного отстает от резкого роста спроса", - рассказал руководитель "Enefit Power" Андрес Вайнола.

Предприятие "Kiviõli Keemiatööstus" - один из поставщиков недостающего сланца для электростанции. Их карьер находиться на расстоянии 70 км от предприятия.

"За последний год произошли резкие изменения на рынке. В прошлом году мы исходили из того, что сланец теряет свою актуальность. В основном мы использовали его для своих нужд и продавали в малом количестве. После начала войны в Украине потребность в сланце резко возросла. И сейчас мы работаем на своем максимальном пределе", - отметил менеджер по производству "Kiviõli Keemiatööstus" Кайди Сульп.

Повышенный интерес к сланцу привел к увеличению вакансий на производстве "Kiviõli Keemiatööstus"; работу получили 20 человек.

В целом, в этом году "Enefit Power" планирует закупить полмиллиона тонн сланца у сторонних поставщиков. По прогнозу этого года, компания намерена потребить около 10,4 миллиона тонн сланца для производства электричества и сланцевого масла, чтобы покрыть возросший спрос на энергию.