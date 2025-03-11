Здание мызы Мяэтагузе пошло трещинами

В начале декабря волостное управление, встретившись с представителями АО "Enefit Power", сообщило о проявлениях разрушения в главном здании мызы Мяэтагузе. Волость связывает их со взрывными работами на шахте. Договорились, что "Enefit Power" закажет у своего договорного партнера замеры вибрации в здании мызы.