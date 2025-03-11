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Здание мызы Мяэтагузе пошло трещинами

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Главное здание мызы Мяэтагузе следующим летом опустеет, ведь волостное управление переедет в новый центр обслуживания в Ийзаку.
Главное здание мызы Мяэтагузе следующим летом опустеет, ведь волостное управление переедет в новый центр обслуживания в Ийзаку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеское волостное управление просит "Enefit Power" зафиксировать состояние зданий мызы и дать оценку возможной причины их разрушения.

В начале декабря волостное управление, встретившись с представителями АО "Enefit Power", сообщило о проявлениях разрушения в главном здании мызы Мяэтагузе. Волость связывает их со взрывными работами на шахте. Договорились, что "Enefit Power" закажет у своего договорного партнера замеры вибрации в здании мызы.

Предыдущее исследование проводилось пять лет назад

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