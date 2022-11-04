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Велосипедиста сбили на дороге прямо рядом с больницей

Северное побережье
Велосипедиста сбили на дороге прямо рядом с больницей
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Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное).
Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Пожилой велосипедист угодил в больницу после того, как в него врезался легковой автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с Ида-Вируской центральной больницей, на улице Тервизе в Кохтла-Ярве. Там 3 ноября в 16.30 автомобиль "Škoda Octavia", управлявшийся 55-летней женщиной, выезжая со двора, столкнулся с пересекавшим дорогу велосипедистом, 72-летним мужчиной.

Пострадавшего мужчину направили в эту же больницу.

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