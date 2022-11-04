Велосипедиста сбили на дороге прямо рядом с больницей

Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с Ида-Вируской центральной больницей, на улице Тервизе в Кохтла-Ярве. Там 3 ноября в 16.30 автомобиль "Škoda Octavia", управлявшийся 55-летней женщиной, выезжая со двора, столкнулся с пересекавшим дорогу велосипедистом, 72-летним мужчиной.