В Нарвской библиотеке работники предотвратили большой пожар

В четверг, 3 ноября, в 18.06, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение о возгорании в филиале Нарвской центральной библиотеки в Центре культуры "Женева". До окончания рабочего дня в библиотеке оставалось еще около часа.

Выяснилось, что на втором этаже вспыхнул огнем масляный отопительный радиатор, а от него загорелось рабочее кресло. Об этом спасатели рассказали потом в суточной сводке происшествий.

Обнаружившие возгорание работники быстро эвакуировали людей и потушили пожар при помощи огнетушителя.

Прибывшие по тревоге спасатели проверили здание, наполнившееся дымом, опасности пожара больше не выявили, помещения проветрили.