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В Нарвской библиотеке работники предотвратили большой пожар

Северное побережье
В Нарвской библиотеке работники предотвратили большой пожар
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Последствие пожара в филиале Нарвской центральной библиотеки.
Последствие пожара в филиале Нарвской центральной библиотеки. Фото: Päästeamet

Локальное возгорание в филиале Нарвской центральной библиотеки едва не переросло в большой пожар.

В четверг, 3 ноября, в 18.06, в Центр тревоги поступило тревожное сообщение о возгорании в филиале Нарвской центральной библиотеки в Центре культуры "Женева". До окончания рабочего дня в библиотеке оставалось еще около часа.

Выяснилось, что на втором этаже вспыхнул огнем масляный отопительный радиатор, а от него загорелось рабочее кресло. Об этом спасатели рассказали потом в суточной сводке происшествий.

Обнаружившие возгорание работники быстро эвакуировали людей и потушили пожар при помощи огнетушителя.

Прибывшие по тревоге спасатели проверили здание, наполнившееся дымом, опасности пожара больше не выявили, помещения проветрили.

Пострадавших людей в результате этого происшествия нет.

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