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Загоревшийся промышленный ангар доставил хлопот пожарным

Северное побережье
Загоревшийся промышленный ангар доставил хлопот пожарным
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Последствия пожара в Нарве.
Последствия пожара в Нарве. Фото: Päästeamet

Спасатели дважды выезжали тушить один и тот же пустющий ангар в нарвском промышленном районе Кадастику.

Первое тревожное сообщение о дыме, идущем из пустующего металлического ангара на улице Пуувилла в Нарве, спасатели получили 3 ноября в 20.26. Вспыхнувший там в одном помещении огонь был потушен в 22.05.

На следующее утро, в 7.40, поступило новое сообщение о пожаре в том же здании. Его тушение закончили в 8.39.

Теперь выясняют причины возгорания.

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