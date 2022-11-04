Спасатели дважды выезжали тушить один и тот же пустющий ангар в нарвском промышленном районе Кадастику.
Загоревшийся промышленный ангар доставил хлопот пожарным
Загоревшийся промышленный ангар доставил хлопот пожарным
Первое тревожное сообщение о дыме, идущем из пустующего металлического ангара на улице Пуувилла в Нарве, спасатели получили 3 ноября в 20.26. Вспыхнувший там в одном помещении огонь был потушен в 22.05.
На следующее утро, в 7.40, поступило новое сообщение о пожаре в том же здании. Его тушение закончили в 8.39.
Теперь выясняют причины возгорания.