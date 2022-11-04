Государство намерено контролировать знание эстонского языка местными депутатами

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг сообщила ERR, что министерство рассматривает возможность проверки уровня эстонского языка кандидатов как до, так и после выборов. По словам же генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, можно было бы снова ввести закон, действовавший до 2001 года: "Тогда в законе было прописано определенное количество действий, которые депутат должен уметь делать на эстонском языке, и каждый человек, баллотируясь, ставит галочку, что они с ними справится".

"Так что, вероятно, это могла бы быть такая процедура, что человека выбирают на основании его подтверждения, что он достаточно владеет эстонским языком. И если потом в работе собрания окажется, что он не справляется, что он потребует себе переводчика, то, например, Языковой департамент мог бы оценить его уровень знания языка и передать это заключение в республиканскую избирательную комиссию, которая потом будет рассматривать это дальше", - пояснил Томуск.

По словам Данильсон-Ярг, если государство вводит требование к кандидатам по владению эстонским языком, то лишение мандата из-за незнания государственного языка оправдано, поскольку кандидат представил о себе ложные сведения. "Предварительная проверка в этом смысле более результативна, потому что тогда человек еще не баллотировался на выборах, и [у избирателей] будет возможность отдать свой голос кому-то другому", - добавила министр юстиции.

По оценке председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, волостные и городские собрания и их председатели не пользуются в достаточной мере возможностями, которые уже предусмотрены законом. По его мнению, этими положениями закона следует пользоваться более решительно. Например, согласно закону, председатель собрания может прервать выступление на иностранном языке или принять решение вообще не давать слово.