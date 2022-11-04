Власти Нарвы подготовили проекты решений о переименовании целого ряда городских улиц, и перед принятием этих решений просят горожан высказаться - прислать в горуправу свои обоснованные мнения. Совершенно не обязательно, что их учтут.
Нарва готовится к переименованию улиц: власти предлагают горожанам высказаться
Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы сообщил об обнародовании пары пока только проектов решений Нарвского городского собрания.
В первом проекте речь идет про переименование прежде всего двух улиц, носящих имена коммунаров: улицу Антса Даумана предложено переименовать в улицу Кивилинна, улицу Альберта-Аугуста Тиймана - в улицу Солдина. С ними заодно предлагается нынешнюю Солдино теэ переименовать в Суур-Солдина теэ, чтобы потом не возникало путаницы с новой улицей Солдина.
Начало этого делопроизводства по переименованию было положено еще в 2018 году, когда в Нарву поступило соответствующее обращение из канцелярии президента Эстонии. Первое публичное обсуждение проекта решения проходило в том же 2018 году, но довести дело до конца тогдашние власти города не решились, поскольку вопрос о переименовании улиц является в Нарве явно непопулярным. В 2020 году проект изъяли из делопроизводства Нарвского горсобрания и забыли о нем на пару лет. В 2022 году неуместность подобных имен на карте и символов в публичном пространстве стала совершенно очевидной, и государство снова напомнило Нарве о неподходящих топонимах.
Во втором ныне представленном проекте решения говорится про переименование еще восьми нарвских улиц, которые носят имена красноармейских и гражданских советских деятелей, а также иные символические названия. Улицу Алексея Юханова предлагается переименовать в улицу Вяйке-Раквере, улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина, улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе, улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри, улицу 26 Июля - в улицу Юули, улицу Партизани - в улицу Реэкюла, улицу Пролетариаади - в улицу Стаадиони, улицу 1 Мая - в улицу Яама.
Готовя этот проект решения власти Нарвы сослались на изменившийся в конце 2020 года Закон о географических наименованиях, в который был добавлен пункт про то, что имя человека не может быть присвоено географическому объекту, если этот человек действовал против учреждения Эстонской Республики, поддержания конституционного строя или восстановления независимости Эстонии. "В нынешней ситуации для Эстонского государства имеет символическое значение как можно скорее убрать из обращения имена и другие географические названия, посвященные лицам, причастным к репрессиям и преступлениям оккупировавшего Эстонию Советского Союза", - сказано среди прочего в проекте решения о переименовани восьми улиц.
Пока не представлены властями Нарвы проекты решений о еще двух ранее намеченных переименованиях: улицу Василия Герасимова думали сделать улицей Иоганна Людвига фон Кнопа, а прилегающий к ней парк Выйду - парком Йоала.
Подробнее о всех этих именах, названиях и переименованиях можно прочитать в статье ЗДЕСЬ.
С уже готовыми проектами решений и с пояснениями к ним все желающие могут ознакомиться на городском веб-сайте Нарвы. Обоснованные мнения и предложения нарвитяне могут представлять до 9 декабря в электронной форме, заверив их своей дигитальной подписью, по адресу э-почты: nimekomisjon@narva.ee. Или можно отправить мнение на бумаге на почтовый адрес Нарвской горуправы (Peetri plats 5, 20308 Narva linn).
Нарвская горуправа дополнительно сообщила, что всем землесобственникам, кого касаются готовящиеся изменения, проекты решений и подробное разъяснение отправлены по почте заказным письмом. В случае квартирной собственности эти письма отправлены на адрес квартирного товарищества. При неполучении такого письма можно обратиться опять же в Нарвскую горуправу.
Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказывала "Северному побережью" надежду, что депутаты Нарвского горсобрания еще в декабре успеют принять решения по представленным проектам о переименованиях улиц.