Нарва готовится к переименованию улиц: власти предлагают горожанам высказаться

Готовя этот проект решения власти Нарвы сослались на изменившийся в конце 2020 года Закон о географических наименованиях, в который был добавлен пункт про то, что имя человека не может быть присвоено географическому объекту, если этот человек действовал против учреждения Эстонской Республики, поддержания конституционного строя или восстановления независимости Эстонии. "В нынешней ситуации для Эстонского государства имеет символическое значение как можно скорее убрать из обращения имена и другие географические названия, посвященные лицам, причастным к репрессиям и преступлениям оккупировавшего Эстонию Советского Союза", - сказано среди прочего в проекте решения о переименовани восьми улиц.

Пока не представлены властями Нарвы проекты решений о еще двух ранее намеченных переименованиях: улицу Василия Герасимова думали сделать улицей Иоганна Людвига фон Кнопа, а прилегающий к ней парк Выйду - парком Йоала.

Подробнее о всех этих именах, названиях и переименованиях можно прочитать в статье ЗДЕСЬ.

С уже готовыми проектами решений и с пояснениями к ним все желающие могут ознакомиться на городском веб-сайте Нарвы. Обоснованные мнения и предложения нарвитяне могут представлять до 9 декабря в электронной форме, заверив их своей дигитальной подписью, по адресу э-почты: nimekomisjon@narva.ee. Или можно отправить мнение на бумаге на почтовый адрес Нарвской горуправы (Peetri plats 5, 20308 Narva linn).

Нарвская горуправа дополнительно сообщила, что всем землесобственникам, кого касаются готовящиеся изменения, проекты решений и подробное разъяснение отправлены по почте заказным письмом. В случае квартирной собственности эти письма отправлены на адрес квартирного товарищества. При неполучении такого письма можно обратиться опять же в Нарвскую горуправу.