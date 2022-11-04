Кая Каллас на встрече с Кристин Лагард: главная проблема - инфляция

"Война, развязанная Россией в Украине, подняла цены на энергию и продовольствие во всем мире. В нынешней обстановке быстрого роста цен нужно обеспечить людям чувство уверенности и одновременно удержать курс экономики по возможности стабильным, чтобы стать сильнее и вместе двигаться дальше", - сказала премьер-министр Каллас.

Она отметила, что для обуздания инфляции считает важными как политику центробанков в области процентных ставок, так и стремление государств к сбалансированному бюджету. "Вместе с тем необходимо иметь в виду, что после COVID и энергетического кризиса нельзя перегружать людей слишком высокими процентными ставками, чтобы они могли оплачивать свои займы", - сказала Каллас.