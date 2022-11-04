В Йыхви можно ознакомиться с историей отношений между Эстонией и Румынией

Посол Румынии в Эстонии Калин-Роло Стойка, посетивший в пятницу Йыхви, ознакомился с концертным домом, волостным управлением и Йыхви в целом, привез с собой выставку на тему дипломатических отношений между Румынией и Эстонией, которая будет экспонироваться в йыхвиской Михайловской церкви в течение месяца. Поскольку Румыния для большинства малоизвестная страна, Реэт Калдур вместе с помощниками подготовили и разместили в церкви выставку печатных изданий о Румынии, вышедших на эстонском языке. "Найти такие материалы было довольно сложно и это отняло много времени. О Румынии на эстонском языке опубликовано не так уж много", - сказала Реэт Калдур.