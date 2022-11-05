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Занятия в кружках по интересам в Кохтла-Ярве стали дороже

Ирина Кивисельг
, журналист
Занятия в кружках по интересам в Кохтла-Ярве стали дороже
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Занятия в кружке "Реверанс" много лет были бесплатными, теперь любителям танцев тоже придется платить 7 евро в месяц.
Занятия в кружке "Реверанс" много лет были бесплатными, теперь любителям танцев тоже придется платить 7 евро в месяц. Фото: Igor Parv

В среду, 2 ноября, Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило новые цены за участие в творческих кружках и коллективах, действующих при городских учреждениях культуры. С 1 ноября месячная плата поднимется в среднем на два-три евро.

Вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу сказала, что увеличить цены занятий побудило то, что стоимость коммунальных услуг повысилась в два раза, а с наступлением холодов cчета вырастут еще больше, поэтому средств на оплату, заложенных в бюджете, не хватит.

- Все городские учреждения стараются найти у себя внутренние резервы экономии, но этих мер все равно мало, поэтому нам пришлось принимать непопулярное решение, - комментирует она. - Повышение минимальное, в основном на два-три евро с человека в месяц. Из списка исключили танцевальный коллектив "Радость", так как в Кохтла-Ярвеском центре культуры он больше не действует. До сих пор бесплатными были занятия для взрослых в танцевальных коллективах "Женский кружок", "А.C.D." и "Реверанс", теперь они тоже станут платными - 7 евро в месяц. Льготы остаются - многодетные семьи, занятия второго ребенка и прочие.

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