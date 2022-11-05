В среду, 2 ноября, Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило новые цены за участие в творческих кружках и коллективах, действующих при городских учреждениях культуры. С 1 ноября месячная плата поднимется в среднем на два-три евро.
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Занятия в кружках по интересам в Кохтла-Ярве стали дороже
Занятия в кружках по интересам в Кохтла-Ярве стали дороже
Вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу сказала, что увеличить цены занятий побудило то, что стоимость коммунальных услуг повысилась в два раза, а с наступлением холодов cчета вырастут еще больше, поэтому средств на оплату, заложенных в бюджете, не хватит.