Оператор найден: нарвский приют для бездомных животных скоро откроется

Департамент городского хозяйства Нарвской городской управы официально сообщил, что по итогам тендера заключил 4 ноября договор с некоммерческим объединением "Loomade Hoiupaik". Предметом договора, заключенного сроком на пять лет, является отлов бездомных животных на административной территории города Нарвы и предоставление услуг приюта в новом здании по адресу: улица Антса Даумана, 30.

Несмотря на то, что приют откроет свои двери официально 1 декабря, к этому событию "Loomade Hoiupaik" начинает готовиться уже в ноябре. Поэтому площадкой для выгула собак, расположенной рядом с приютом, горожане могут пользоваться уже начиная с 7 ноября.

Сообщается, что НКО "Loomade Hoiupaik" работает уже более 15 лет и имеет значительный опыт по управлению приютом и оказанию услуг по бездомным животным. В настоящее время "Loomade Hoiupaik" предоставляет подобные услуги на основании договоров с другими самоуправлениями в уездах Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа. Центральный приют "Loomade Hoiupaik" находится в Таллинне.

Специально спроектированные здание и прилегающая территория приюта для домашних животных строились на нарвской улице Антса Даумана с 2020 по 2021 год. Возведенные здание и вспомогательные сооружения уже введены в эксплуатацию. Приют укомплектован инвентарем, приобретенным за счет средств, выделенных из городского бюджета.