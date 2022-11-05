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Маргус Ильмъярв возит на границу гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам выстоять

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Маргус Ильмъярв возит на границу гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам выстоять
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Маргус Ильмъярв показывает на компьютере полученный из Украины фотоматериал, подтверждающий передачу помощи тем, кто в ней нуждается. "На фото мы видим конечных получателей нашего груза вместе с полученными из гуманитарной помощи вещами".
Маргус Ильмъярв показывает на компьютере полученный из Украины фотоматериал, подтверждающий передачу помощи тем, кто в ней нуждается. "На фото мы видим конечных получателей нашего груза вместе с полученными из гуманитарной помощи вещами". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Я почувствовал, что это снимает стресс, если могу сделать что-то своими руками", - говорит руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Ильмъярв, который начиная с марта регулярно ездит на польско-украинскую границу, чтобы доставить в очаг войны гуманитарную помощь.

После начала войны в Украине Маргус мог только гордиться своими работодателем и коллегами, которые в срочном порядке начали сбор пожертвований для покупки лекарств и медсредств. Он тоже не оставался сторонним наблюдателем: все шесть раз, когда гуманитарная помощь доставлялась на польско-украинскую границу, он и сам крутил руль микроавтобуса.

- Поскольку я занимался в палате государствами восточного партнерства, у меня сложилось постоянное сотрудничество и с украинцами. Например, с Днепровской торговой палатой мы провели перед войной виртуальный бизнес-форум. Основное сотрудничество велось, конечно, с расположенной в Киеве Украинской торговой палатой, но я был знаком и с региональными палатами, - говорит Маргус.

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