Маргус Ильмъярв возит на границу гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам выстоять

После начала войны в Украине Маргус мог только гордиться своими работодателем и коллегами, которые в срочном порядке начали сбор пожертвований для покупки лекарств и медсредств. Он тоже не оставался сторонним наблюдателем: все шесть раз, когда гуманитарная помощь доставлялась на польско-украинскую границу, он и сам крутил руль микроавтобуса.