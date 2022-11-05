"Я почувствовал, что это снимает стресс, если могу сделать что-то своими руками", - говорит руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Ильмъярв, который начиная с марта регулярно ездит на польско-украинскую границу, чтобы доставить в очаг войны гуманитарную помощь.
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Маргус Ильмъярв возит на границу гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам выстоять
Маргус Ильмъярв возит на границу гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам выстоять
После начала войны в Украине Маргус мог только гордиться своими работодателем и коллегами, которые в срочном порядке начали сбор пожертвований для покупки лекарств и медсредств. Он тоже не оставался сторонним наблюдателем: все шесть раз, когда гуманитарная помощь доставлялась на польско-украинскую границу, он и сам крутил руль микроавтобуса.