Анвар Самост: За ошибки коронакризиса надо извиняться или прощать?

Но в Великобритании, где коронавирусные ограничения изначально были очень жесткими, серьезно ограничивая основные права и свободы людей, Риши Сунак только что стал премьер-министром. Почему это важно? Сунак, вероятно, один из немногих, если не единственный политик такого уровня в странах Запада, который открыто и критически рассматривал свои и своих коллег по правительству действия и мотивы в начальной фазе коронакризиса.

Во время поиска кандидата в премьер-министры в августе Сунак признал, что кабинет был неправ в 2020 и 2021 годах, пугая людей коронавирусом и предоставив чрезмерную власть и политическую роль ученым, которые консультировали правительство, что привело к закрытию общества, обернувшемуся тяжелыми последствиями. По сути, можно сказать, что бывший министр финансов Сунак сожалел о выборе, сделанном правительством в 2020 году, и дал неодобрительную оценку собственному соблюдению введенных тогда ограничений.

"Также в Эстонии некоторые члены правительства во время кризиса могли бы найти в себе смелость критически оценить принимавшиеся тогда решения". Анвар Самост, журналист

Довольно интересная дискуссия развернулась недавно в США. Поводом послужила статья Эмили Остер "Объявим пандемическую амнистию", опубликованная в журнале "The Atlantic", где автор призывает людей прощать друг друга за совершенные ими действия и высказывания во время коронакризиса в условиях скупой информации о вирусе.