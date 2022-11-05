Понемногу в мире начинают появляться дистанционные оценки длящегося уже более двух лет коронакризиса, предпринятых властями в условиях кризиса шагов, мер, введенных ограничений, а также их правовой и этической стороны. В Эстонии после отсрочки была завершена проверка Госсудом конституционности Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (также известного как NETS), который послужил основанием для ограничений, введенных правительством.
Анвар Самост: За ошибки коронакризиса надо извиняться или прощать?
Госсуд постановил, что те статьи NETS, которые позволили правительству ввести требование о коронапаспорте, не противоречат Конституции. В то же время суд отметил, что Рийгикогу должен конкретизировать этот закон. Объясняя решение, судья Госсуда Иво Пилвинг сказал, что суд не дал оценку двум конкретным распоряжениям правительства, поскольку речь идет о надзоре за конституционностью, а также что решение Госсуда было единогласным, но не черно-белым.
Действительно, если прочитать объемный, но сложный текст решения Госсуда, становится понятно, что:
- позиция правительства о том, что в ограничениях не было ущемления свободы предпринимательства, неверна;
- ограничения привели к различному обращению с группами лиц и ущемили общее основное право на равенство, вытекающее из Конституции;
- вакцинация была поставлена в качестве условия реализации многих основных прав;
- распоряжения правительства №212 и №305, вводившие ограничения, привели к одновременному ущемлению многих основных прав. Госсуд не согласился с позицией правительства о том, что это ущемление было незначительным;
- расплывчатый перечень полномочных норм, что могло бы быть приемлемо на начальном этапе пандемии, может оказаться недостаточно точным на более поздних этапах затяжного кризиса.
Таким образом, важный вопрос о том, правомерно ли действовало правительство, устанавливая конкретные ограничения, предстоит решить административному суду. Если правительство оспорит принятое в конце мая первоначальное основательное и разгромное решение административного суда, что оно и обещало сделать, то после окружного суда оно дойдет и до Госсуда.
Но в Великобритании, где коронавирусные ограничения изначально были очень жесткими, серьезно ограничивая основные права и свободы людей, Риши Сунак только что стал премьер-министром. Почему это важно? Сунак, вероятно, один из немногих, если не единственный политик такого уровня в странах Запада, который открыто и критически рассматривал свои и своих коллег по правительству действия и мотивы в начальной фазе коронакризиса.
Во время поиска кандидата в премьер-министры в августе Сунак признал, что кабинет был неправ в 2020 и 2021 годах, пугая людей коронавирусом и предоставив чрезмерную власть и политическую роль ученым, которые консультировали правительство, что привело к закрытию общества, обернувшемуся тяжелыми последствиями. По сути, можно сказать, что бывший министр финансов Сунак сожалел о выборе, сделанном правительством в 2020 году, и дал неодобрительную оценку собственному соблюдению введенных тогда ограничений.
"Также в Эстонии некоторые члены правительства во время кризиса могли бы найти в себе смелость критически оценить принимавшиеся тогда решения".
Анвар Самост, журналист
Довольно интересная дискуссия развернулась недавно в США. Поводом послужила статья Эмили Остер "Объявим пандемическую амнистию", опубликованная в журнале "The Atlantic", где автор призывает людей прощать друг друга за совершенные ими действия и высказывания во время коронакризиса в условиях скупой информации о вирусе.
Остер вспоминает о следовавших друг за другом мерах, требованиях, закрытиях и ограничениях, которые впоследствии оказались бесполезными, и признает: мы ошибались, потому что не знали. Она отмечает, что люди, которые по каким-то причинам не ошиблись, теперь склонны злорадствовать. Может быть, им просто повезло?
В любом случае, Остер предлагает, чтобы вместо злорадствования или стыда за ошибки была объявлена амнистия, потому что каждый делал трудный выбор перед лицом угрожающей неизвестности. Она уже получила много возражений, что можно понять. Именно трудный и важный выбор в интересах общества - это то, что избиратели делегируют политикам, давая им мандат, и если бы это не сопровождалось ответственностью, демократия развалилась бы.
Также в Эстонии некоторые члены правительства во время кризиса могли бы найти в себе смелость критически оценить принимавшиеся тогда решения. Но если это все же представляется сложным, то во избежание ошибок в будущем стоило бы заказать независимый аудит для руководства крупных больниц Эстонии в 2020-2022 годах, чтобы в какой-то момент мы снова не стали носить маски из "солидарности" или делить людей на группы с разными правами.