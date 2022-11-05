ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Плохое здоровье больше не может быть аргументом

Осипенко спасся, потому что его адвокат выложил на стол справки, в которых утверждалось, что бизнесмен неизлечимо болен и может не быть в состоянии участвовать в суде.

Все последующие годы Осипенко был очень активен, что вызывало вопросы о том, как восемь лет назад он был не в состоянии участвовать в суде по состоянию здоровья, но при этом в состоянии управлять своими предприятиями по обращению с отходами и обслуживанию дорог и, в довершение всего, дергать за ниточки в местных собраниях Йыхви и Кохтла-Ярве.

Не забыли жители Йыхви и о том, какой политический фейерверк устроили здесь несколько лет назад Осипенко и Репинский. Недовольство избирателей отразилось на итогах состоявшихся год назад выборах, на которых и Осипенко, и список Центристской партии потерпели сокрушительное поражение. Но бизнесмен компенсировал эту неудачу приходом к власти в соседнем городе Кохтла-Ярве, где официально имел всего два голоса в горсобрании.