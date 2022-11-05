Когда в 2014 году коммунальный бизнесмен и местный политический кукловод Николай Осипенко избежал суда, многие были разочарованы. Согласно тогдашнему обвинительному заключению, бизнесмен положил в карман около миллиона евро денег налогоплательщиков Кохтла-Ярве. А помогли ему заработать преступный доход бывшие городские руководители Кохтла-Ярве, которые в итоге были признаны виновными.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Плохое здоровье больше не может быть аргументом
Осипенко спасся, потому что его адвокат выложил на стол справки, в которых утверждалось, что бизнесмен неизлечимо болен и может не быть в состоянии участвовать в суде.
Все последующие годы Осипенко был очень активен, что вызывало вопросы о том, как восемь лет назад он был не в состоянии участвовать в суде по состоянию здоровья, но при этом в состоянии управлять своими предприятиями по обращению с отходами и обслуживанию дорог и, в довершение всего, дергать за ниточки в местных собраниях Йыхви и Кохтла-Ярве.
Не забыли жители Йыхви и о том, какой политический фейерверк устроили здесь несколько лет назад Осипенко и Репинский. Недовольство избирателей отразилось на итогах состоявшихся год назад выборах, на которых и Осипенко, и список Центристской партии потерпели сокрушительное поражение. Но бизнесмен компенсировал эту неудачу приходом к власти в соседнем городе Кохтла-Ярве, где официально имел всего два голоса в горсобрании.
Тот факт, что Тартуский окружной суд в четверг все же отправил Осипенко в тюрьму, посчитав, что состояние его здоровья не может быть достаточным аргументом, чтобы оставить его на свободе, является важным знаком. Потому что до сих пор складывалось впечатление, что в эстонском правовом пространстве слабое здоровье автоматически защищает от судебного преследования. Суд занял позицию, что пребывание в тюрьме не представит опасности для здоровья Осипенко. И это будет важным изменением парадигмы, если также Госсуд с этим согласится. Однако после пандемии коронавируса проведение видеозаседаний в эстонских судах стало обычным явлением, а это означает, что впредь физическое здоровье не может быть препятствием и для участия в судебных процессах.