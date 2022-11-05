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Николая Осипенко на скорой помощи снова увезли в тюрьму

Эрик Калда
, журналист
Николая Осипенко на скорой помощи снова увезли в тюрьму
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На этой машине скорой помощи Николая Осипенко в четверг доставили в Вирускую тюрьму.
На этой машине скорой помощи Николая Осипенко в четверг доставили в Вирускую тюрьму. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бизнесмена и политика Николая Осипенко, которого подозревают в коррупционных преступлениях, уже второй раз за месяц доставили в Вирускую тюрьму, поскольку Тартуский окружной суд постановил, что его не следует оставлять на свободе.

3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не заключили под стражу. По оценке окружного суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму. 

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