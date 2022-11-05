Бизнесмена и политика Николая Осипенко, которого подозревают в коррупционных преступлениях, уже второй раз за месяц доставили в Вирускую тюрьму, поскольку Тартуский окружной суд постановил, что его не следует оставлять на свободе.
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Николая Осипенко на скорой помощи снова увезли в тюрьму
Николая Осипенко на скорой помощи снова увезли в тюрьму
3 ноября Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда, согласно которому подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не заключили под стражу. По оценке окружного суда, заключение Осипенко под стражу неизбежно необходимо. В тот же день полиция задержала Осипенко и доставила его в Вирускую тюрьму.