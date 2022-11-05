Николая Осипенко на скорой помощи снова увезли в тюрьму

На этой машине скорой помощи Николая Осипенко в четверг доставили в Вирускую тюрьму.

Бизнесмена и политика Николая Осипенко, которого подозревают в коррупционных преступлениях, уже второй раз за месяц доставили в Вирускую тюрьму, поскольку Тартуский окружной суд постановил, что его не следует оставлять на свободе.