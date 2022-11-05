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Из бюджета Кохтла-Ярве испарился миллион

Эрик Гамзеев
, журналист
Из бюджета Кохтла-Ярве испарился миллион
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Спортивный центр "Wiru" с бассейном - одно из самых внушительных зданий Кохтла-Ярве, построенных в этом столетии. Однако город в затруднении также с погашением займов, взятых для этой цели, а на содержание центра нужны дополнительные расходы.
Спортивный центр "Wiru" с бассейном - одно из самых внушительных зданий Кохтла-Ярве, построенных в этом столетии. Однако город в затруднении также с погашением займов, взятых для этой цели, а на содержание центра нужны дополнительные расходы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городу Кохтла-Ярве приходится сокращать запланированные расходы, потому что внезапно выяснилось, что предположительно из-за человеческой ошибки у города денег почти на миллион евро меньше, чем знали депутаты при утверждении бюджета на этот год.

Элина Виск, вступившая в должность главы финансовой службы горуправы в начале сентября, говорила о недостающем миллионе евро на заседаниях нескольких комиссий горсобрания в октябре. Например, в комиссии по образованию и культуре она сказала, что нынешний городской бюджет несбалансирован, в связи с чем заявления на получение средств от городских учреждений в настоящее время не удовлетворяются. "На это просто нет денег, и нас ждут впереди очень трудные времена, также нам нужно начинать экономить", - сказала она.

Предположительно человеческая ошибка

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