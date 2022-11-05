Из бюджета Кохтла-Ярве испарился миллион

Элина Виск, вступившая в должность главы финансовой службы горуправы в начале сентября, говорила о недостающем миллионе евро на заседаниях нескольких комиссий горсобрания в октябре. Например, в комиссии по образованию и культуре она сказала, что нынешний городской бюджет несбалансирован, в связи с чем заявления на получение средств от городских учреждений в настоящее время не удовлетворяются. "На это просто нет денег, и нас ждут впереди очень трудные времена, также нам нужно начинать экономить", - сказала она.