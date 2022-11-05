ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Элина Виск

Отстраненная от должности после Яанова дня Людмила Янченко, руководившая городскими финансами около четверти века, в своей прощальной речи прочитала наставление депутатам, что, несмотря на свое желание быть очень хорошими по отношению к жителям, они должны учитывать и неважное финансовое положение города.

Однако настоящий гром грянул из Министерства финансов, чиновники которого обнаружили, что в нынешнем бюджете Кохтла-Ярве доходов на миллион евро меньше, чем в принятом депутатами бюджете.

Со стороны горуправления и горсобрания не последовало по этому поводу ни единого заявления или пресс-сообщения. Как и по поводу того, что возвращение лихо взятых ранее займов становится непосильным со взятием новых и гораздо более дорогих займов.