Члены Кохтла-Ярвеского горуправления, очевидно, еще летом знали, что дела с городскими финансами плохи.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Элина Виск
Отстраненная от должности после Яанова дня Людмила Янченко, руководившая городскими финансами около четверти века, в своей прощальной речи прочитала наставление депутатам, что, несмотря на свое желание быть очень хорошими по отношению к жителям, они должны учитывать и неважное финансовое положение города.
Однако настоящий гром грянул из Министерства финансов, чиновники которого обнаружили, что в нынешнем бюджете Кохтла-Ярве доходов на миллион евро меньше, чем в принятом депутатами бюджете.
Со стороны горуправления и горсобрания не последовало по этому поводу ни единого заявления или пресс-сообщения. Как и по поводу того, что возвращение лихо взятых ранее займов становится непосильным со взятием новых и гораздо более дорогих займов.
Руководящая с начала сентября кохтла-ярвескими городскими финансами Элина Виск откровенно рассказала об истинной ситуации и царящем в городской бухгалтерии хаосе. Вероятно, следующая власть оценит откровенность вестника, работавшего в финансовых отделах многих самоуправлений, и не испугается непопулярных решений, которые предыдущие власти не принимали, боясь потерять голоса избирателей.