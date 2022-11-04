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ERR: Ликвидируются опасные участки на месте бывших шахт

Rus.err.ee
ERR: Ликвидируются опасные участки на месте бывших шахт
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Провал, образовавшийся осенью 2019 года в окрестностях кукрузеской горы, Департамент окружающей среды заделал на удивление быстро, поскольку провал находился в крайне опасном месте.
Провал, образовавшийся осенью 2019 года в окрестностях кукрузеской горы, Департамент окружающей среды заделал на удивление быстро, поскольку провал находился в крайне опасном месте. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

На протяжении многих лет в Ида-Вирумаа провалы на месте бывших шахт являются большой проблемой. Как сообщает ERR, уже достигнута договоренность о том, что государство оплатит работы по ликвидации опасных участков.

Согласно закону, если с момента закрытия шахты прошло больше десяти лет, то за возникающие в результате добычи проблемы отвечает государство. Большинство провалов возникает на месте старых подземных выработок, передает "Актуальная камера".

С помощью Центра инвестиций в окружающую среду удалось зафиксировать более 80 обвалов и проседаний почвы в Ида-Вирумаа. Первоочередной задачей будет ликвидация 13 провалов вблизи жилых объектов.

"Участие государства не закончится этим проектом. Мы обязательно будем заниматься ликвидацией обвалов и в будущем. Конечно, если владелец земли замечает на своей территории обрушение или провалы почвы, то об этом следует сообщить в Департамент окружающей среды. Уже вместе мы сможем решить, кто должен привести в порядок участок с провалом, установить сроки работ и приступить к следующему этапу", - пояснила координатор проекта Центра инвестиций в окружающую среду Кадри Хаамер-Тибар.

Сейчас начались работы на опасном объекте по ликвидации провалов грунта, расположенных в Йыхви. Эти ямы образовались на месте заброшенных шахт рядом с жилым сектором.

"По сравнению с другими объектами, этот самый сложный из-за своего объема. Нам потребуется большое количество материала для заполнения и выравнивания этих провалов. Поэтому мы начали свои работы на этом участке в первую очередь. Его размер - примерно 1 гектар, нам потребуется около 900 тонн материала", - сказал руководитель работ компании Aspen Grupp Меэлис Рятсеп.

Смотрите целиком телесюжет "Актуальной камеры":

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