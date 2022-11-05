Кая Каллас может стать следующим генсеком НАТО?

Срок полномочий Йенса Столтенберга истекает осенью 2023 года. Европейский союз желает, чтобы новый генсек НАТО был из государства-члена, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса также являются членами ЕС. Хотя Европа еще не договорилась, за кого они будут выступать, Кая Каллас также рассматривается как один из возможных кандидатов.

Как отмечается в статье "The New York Times", Каллас очень активно поддерживала Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Однако, слишком сильные антироссийские настроения могут оказаться фатальными для любого кандидата от стран Балтии или Польши.