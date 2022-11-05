В рамках выбора нового генсека НАТО становится наиболее вероятным, что эстафету от Йенса Столтенберга примет женщина. Как пишет издание "The New York Times", на статью которого ссылается Rus.Postimees.ee, среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО - премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Кая Каллас может стать следующим генсеком НАТО?
Срок полномочий Йенса Столтенберга истекает осенью 2023 года. Европейский союз желает, чтобы новый генсек НАТО был из государства-члена, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса также являются членами ЕС. Хотя Европа еще не договорилась, за кого они будут выступать, Кая Каллас также рассматривается как один из возможных кандидатов.
Как отмечается в статье "The New York Times", Каллас очень активно поддерживала Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Однако, слишком сильные антироссийские настроения могут оказаться фатальными для любого кандидата от стран Балтии или Польши.
В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и Колинда Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии в 2015-2020 годах. "The New York Times" считает, что Великобритания, вышедшая из Евросоюза, имеет свои интересы и видит главой альянса министра обороны Бена Уоллеса.