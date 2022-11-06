Банк Эстонии продолжает принимать на обмен эстонские кроны, вышедшие из обращения с 2011 года. Сообщается, что в одном только третьем квартале 2022 года было совершено 214 обменных операций на сумму 73719 евро - это 1,15 миллиона эстонских крон. Еще намного больше остается неизвестно где.
Где-то еще гуляют миллионы эстонских крон
Где-то еще гуляют миллионы эстонских крон
Как подсчитал Банк Эстонии, к настоящему времени еще не поменяны и остаются на руках кроны на сумму 43,9 миллиона евро: различных банкнот на 37,2 миллиона и монет на 6,7 миллиона евро.
Также Банк Эстонии отмечает, что интерес к обмену эстонских крон на евро в последние годы низок. Делается вывод, что часть крон, которые еще не поменяны, на самом деле потеряны или уничтожены.
Обменять на евро банкноты и монеты эстонских крон можно в магазине при музее Банка Эстонии в часы работы музея - со вторника по пятницу (12.00-17.00) и по субботам (11.00-16.00). Музей находится в Таллинне на бульваре Эстония, 11. Там же можно отдать на экспертизу поврежденные или испорченные банкноты.
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