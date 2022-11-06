Где-то еще гуляют миллионы эстонских крон

Как подсчитал Банк Эстонии, к настоящему времени еще не поменяны и остаются на руках кроны на сумму 43,9 миллиона евро: различных банкнот на 37,2 миллиона и монет на 6,7 миллиона евро.

Также Банк Эстонии отмечает, что интерес к обмену эстонских крон на евро в последние годы низок. Делается вывод, что часть крон, которые еще не поменяны, на самом деле потеряны или уничтожены.