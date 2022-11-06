Эксперт по рабочей силе: "Человек не выгорает за одну ночь"

Кадак подчеркивает, что большую роль в такой ситуации играет непосредственный руководитель. "Лидер должен знать своих людей, иначе он не заметит перемен. Кроме того, сам руководитель должен поддерживать хорошее душевное равновесие. Если руководитель еще и сам перегружен работой, все время спешит, то он и не заметит признаков опасности в своей команде. Таким образом, у сотрудников больше шансов выгореть. Вы должны уделять время своим людям".

Верное планирование помогает избежать перегрузки

За выгоранием часто стоит неспособность планировать свою работу. "Во-первых, руководителю группы стоило бы сесть с сотрудником и просмотреть его задачи - если они прописаны черным по белому, то как при этом складывается реальная нагрузка. Иногда работник просто чувствует так, что у него много дел, тревога растет, но если упорядочить всю рабочую деятельность, то все может быть не так уж и плохо. Если вы не знаете, как планировать время, то дела начинают накапливаться, и сроки накладываются друг на друга", - объясняет Кадак.

Наибольшие трудности с планированием возникают на рабочих местах офисных сотрудников с гибким графиком работы. "Когда человек работает на заводе или в магазине, то у него фиксированный рабочий день, он не может позаниматься своими делами за конвейером или торговым прилавком, а потом снова начать работать. Однако такие риски существуют у тех, кто трудится сам по себе за компьютером". Здесь Кадак ссылается на различные отвлекающие факторы, которые сами офисные работники склонны впускать в свою жизнь - будь то скроллинг социальных сетей, соблазнительные для чтения заголовки различных онлайн-изданий и окна чатов, которые, как правило, остаются открытыми даже в рабочее время. "Это все свойственно человеку, но это может привести к трудностям с концентрацией внимания на работе и накоплению невыполненных рабочих задач. Это происходит незаметно, и каждый проект, отложенный на следующий день, еще пока не является концом света. Но если это становится тенденцией, то сотрудник оказывается в ситуации, когда перед ним всегда вагон и маленькая тележка незавершенных дел, и при этом всегда поджимает время. Тогда выгорание не за горами".