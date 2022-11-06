Женщина переносила из Эстонии в Россию наркотики

Как сообщили "47news" в пресс-службе таможни, при прохождении контроля дама сообщила об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако ее багаж привлек внимание служебной собаки.

Сотрудники таможни досмотрели содержимое багажа и обнаружили картонную коробку с маркировкой "Finish", где под капсулами с бытовой химией находился сверток с веществом темного цвета растительного происхождения с характерным запахом. Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой 867,63 грамма.