Около девятисот граммов наркотика обнаружили таможенники в Ивангороде в багаже у женщины, шедшей пешком из Эстонии. Как пишет российское сетевое издание "47news", наркотическое вещество растительного происхождения было спрятано под таблетками для посудомоечной машины.
Женщина переносила из Эстонии в Россию наркотики
Как сообщили "47news" в пресс-службе таможни, при прохождении контроля дама сообщила об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако ее багаж привлек внимание служебной собаки.
Сотрудники таможни досмотрели содержимое багажа и обнаружили картонную коробку с маркировкой "Finish", где под капсулами с бытовой химией находился сверток с веществом темного цвета растительного происхождения с характерным запахом. Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством массой 867,63 грамма.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. В России эта статья предусматривает очень строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.