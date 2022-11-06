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Разработчик эстонской АЭС начинает геологические исследования

Северное побережье
Разработчик эстонской АЭС начинает геологические исследования
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План возможной атомной электростанции компании "Fermi Energia".
План возможной атомной электростанции компании "Fermi Energia". Фото: Fermi Energia

Инженерное бюро "Steiger" приступает к инженерно-геологическим исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого атомного реактора малой мощности. Работы будут проходить в лесничестве Сонда 150 - это волость Виру-Нигула, деревня Летипеа.

Сначала будут отмечены места для запланированных скважин, и в течение ноября компания "Steiger" пробурит на участке три скважины диаметром 90 миллиметров и глубиной 25, 60 и 80 метров, чтобы прояснить геологические условия строительства.

- Хорошее знание геологических условий позволит нам быть более точными в работе по планированию и снизить риски, возникающие при строительстве, если государство примет в 2024 году принципиальное решение о поддержке использования атомной энергии, - объясняет необходимость этой работы Теэт Нурмеоя, руководитель строительной программы "Fermi Energia". - Сейчас мы имеем дело с предварительным исследованием, которое даст только общие сведения о геологии потенциального местоположения АЭС. Решение о строительстве станции сегодня еще не принято. Оно может быть принято только после проведения всесторонних государственных исследований вместе с определением подходящего места в ходе специальной государственной планировки, - добавил Нурмеоя.

Во время буровых работ необходимо передвигаться машинами, в том числе с буровым оборудованием в лесной местности вне дорог. 15 октября Центр управления государственными лесами (RMK) дал согласие на проведение исследований при условии, что движение автотранспортных средств вне дорог будет согласовано с Ляэне-Вирумааским лесничеством, если существует опасность повреждения почвы или вырубки деревьев диаметром более 8 сантиметров, а также что рабочая зона будет использоваться добросовестно.

С графиком решений и мероприятий, связанных с планированием эстонской атомной электростанции с реактором малой мощности, можно ознакомиться на ЗДЕСЬ. А с краткими результатами проведенных исследований можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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