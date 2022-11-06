Молодежь из Йыхви и Кохтла-Ярве съездила за игрофикацией в Армению

В проекте участвовали также представители Армении, Беларуси и Португалии. Активная молодежь собралась в городе Апаран, в 60 километров от столицы Армении - Еревана. От Эстонии участвовало пять человек - ребята представляли йыхвиский "Progress Center".

"Игрофикация - это метод изучения информации в игровой форме. И в этом случае у участников есть мотивация и интерес получить эти знания", - пояснила участница из Кохтла-Ярве Елена Иванцова.

"Это долгосрочный проект в "Erasmus+", который уже длится два года и в этом проекте мы разрабатываем игры для предпринимателей, молодежи, которые хотят начать свой бизнес и использовать эти игры в своем деле", - рассказал представитель армянской организации "Youth Cooperation Center of Dilijan" Мкртич Даллакян.

Цель подобных проектов - создать среду для неформального образования, когда обучение происходит с помощью интерактивного взаимодействия участников, мастер-классов и игр.