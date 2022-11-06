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Силламяэская общественная баня оказалась на грани закрытия

Северное побережье
Силламяэская общественная баня оказалась на грани закрытия
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Банный веник.
Банный веник. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Силламяэский муниципальный водоканал на фоне подорожавших энергоресурсов задумался о дополнительной экономии и вынужден сворачивать инвестиционную программу по развитию, как пишет муниципальная газета "Силламяэский вестник". Также под вопросом оказалось дальнейшее содержание общественной бани.

Как рассказал "Силламяэскому вестнику" член правления АО "Sillamäe-Veevärk" Виктор Родкин, городской водоканал обсуждает: продолжать ли содержать городскую общественную баню, обогреваемую электричеством. "Баня всегда была убыточной, а сейчас убытки еще более возросли", - отметил руководитель водоканала.

Рост расходов уже заставил "Sillamäe-Veevärk" в полтора раза повысить стоимость билетов в баню: с октября цена полного билета увеличилась с 5,5 до 8 евро, а льготного для пенсионеров и детей - с 4 до 6 евро. Но и это повышение, как сказал Родкин, не компенсирует большие затраты водоканала.

Из-за финансовых трудностей и в целях экономии водоканал вынужден был сократить время работы бани с трех до двух дней в неделю. За эти два дня баню посещают приблизительно 180 человек.

Сохранить в Силламяэ общественную баню помогла бы финансовая помощь из городского бюджета. Водоканал направил в горуправу соответствующее ходатайство на 2023 год. По словам Родкина, без получения дотации баню придется закрыть.

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