Силламяэская общественная баня оказалась на грани закрытия

Как рассказал "Силламяэскому вестнику" член правления АО "Sillamäe-Veevärk" Виктор Родкин, городской водоканал обсуждает: продолжать ли содержать городскую общественную баню, обогреваемую электричеством. "Баня всегда была убыточной, а сейчас убытки еще более возросли", - отметил руководитель водоканала.

Рост расходов уже заставил "Sillamäe-Veevärk" в полтора раза повысить стоимость билетов в баню: с октября цена полного билета увеличилась с 5,5 до 8 евро, а льготного для пенсионеров и детей - с 4 до 6 евро. Но и это повышение, как сказал Родкин, не компенсирует большие затраты водоканала.

Из-за финансовых трудностей и в целях экономии водоканал вынужден был сократить время работы бани с трех до двух дней в неделю. За эти два дня баню посещают приблизительно 180 человек.