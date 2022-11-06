Силламяэский муниципальный водоканал на фоне подорожавших энергоресурсов задумался о дополнительной экономии и вынужден сворачивать инвестиционную программу по развитию, как пишет муниципальная газета "Силламяэский вестник". Также под вопросом оказалось дальнейшее содержание общественной бани.
Силламяэская общественная баня оказалась на грани закрытия
Как рассказал "Силламяэскому вестнику" член правления АО "Sillamäe-Veevärk" Виктор Родкин, городской водоканал обсуждает: продолжать ли содержать городскую общественную баню, обогреваемую электричеством. "Баня всегда была убыточной, а сейчас убытки еще более возросли", - отметил руководитель водоканала.
Рост расходов уже заставил "Sillamäe-Veevärk" в полтора раза повысить стоимость билетов в баню: с октября цена полного билета увеличилась с 5,5 до 8 евро, а льготного для пенсионеров и детей - с 4 до 6 евро. Но и это повышение, как сказал Родкин, не компенсирует большие затраты водоканала.
Из-за финансовых трудностей и в целях экономии водоканал вынужден был сократить время работы бани с трех до двух дней в неделю. За эти два дня баню посещают приблизительно 180 человек.
Сохранить в Силламяэ общественную баню помогла бы финансовая помощь из городского бюджета. Водоканал направил в горуправу соответствующее ходатайство на 2023 год. По словам Родкина, без получения дотации баню придется закрыть.