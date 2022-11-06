Спасательный департамент напоминает, что важно регулярно проверять состояние и работоспособность дымового датчика. Тем более что срок жизни датчика ограничен.
Дымовые датчики имеют ограниченный срок жизни и должны время от времени заменяться
"Срок службы дымовых датчиков составляет 3-10 лет в зависимости от производителя и цены. После этого его работоспособность снижается или исчезает", - сообщила советник отдела превенции Спасательного департамента Кристина Еэсметс.
По ее словам, всем, кто установил датчик дыма в доме много лет назад, следует проверить, в каком состоянии находится их устройство. Для этого необходимо снять датчик с потолка и проверить информацию на его оборотной стороне - там написан срок службы датчика. "Если датчик устарел или на оборотной стороне не указано время истечения срока годности, устройство обязательно и немедленно следует заменить", - сказала Еэсметс.
На первый взгляд хороший датчик, может, уже прожил свою жизнь, как отмечает Еэсметс: "Устаревший датчик может казаться рабочим, но его электронное содержимое устаревает, и поэтому его работоспособность не может быть гарантирована". Даже если устаревший датчик издает звук при нажатии на кнопку тестирования, его работоспособность на самом деле может значительно снизиться. Со временем датчик теряет чувствительность и поэтому не может достаточно быстро обнаружить возгорание.
Датчик дыма обязателен в Эстонии с июля 2009 года.
Спасательный департамент рекомендует не реже одного раза в месяц проверять датчик, нажимая на тестовую кнопку. С начала 2022 года в зданиях, отапливаемых твердым топливом, также обязателен датчик угарного газа, исправность которого тоже необходимо регулярно проверять.
Как сообщает Спасательный департамент, за девять месяцев 2022 года в жилых зданиях произошёл 21 пожар, в котором погибли люди. Только в четырех таких домах был работающий датчик дыма. Пожары в жилых зданиях, в которых люди пострадали, произошли в 44 случаях, и лишь в 19 случаях из них был работающий датчик дыма.
В ходе домашних консультаций, проведенных в 2021 году, выяснилось, что надлежащим образом установленный и действующий датчик дыма отсутствовал в каждом четвертом жилом помещении. Это показывает, что спасающих жизнь датчиков в домах Эстонии по-прежнему слишком мало.
Датчик дыма необходимо установить на потолке комнаты, коридора или прихожей перед спальней - там датчик обнаружит возгорание, начавшееся во всех частях квартиры, и предупредит спящих. Для дополнительной защиты, по возможности, датчик следует установить и в спальне. В многоэтажном доме для дополнительной защиты стоит установить хотя бы по одному датчику дыма на каждом этаже. Поскольку датчик на кухне или в ванной может подавать сигнал тревоги даже тогда, когда пожара нет, то в этих помещениях можно установить датчик температуры.