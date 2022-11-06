Дымовые датчики имеют ограниченный срок жизни и должны время от времени заменяться

"Срок службы дымовых датчиков составляет 3-10 лет в зависимости от производителя и цены. После этого его работоспособность снижается или исчезает", - сообщила советник отдела превенции Спасательного департамента Кристина Еэсметс.

По ее словам, всем, кто установил датчик дыма в доме много лет назад, следует проверить, в каком состоянии находится их устройство. Для этого необходимо снять датчик с потолка и проверить информацию на его оборотной стороне - там написан срок службы датчика. "Если датчик устарел или на оборотной стороне не указано время истечения срока годности, устройство обязательно и немедленно следует заменить", - сказала Еэсметс.

На первый взгляд хороший датчик, может, уже прожил свою жизнь, как отмечает Еэсметс: "Устаревший датчик может казаться рабочим, но его электронное содержимое устаревает, и поэтому его работоспособность не может быть гарантирована". Даже если устаревший датчик издает звук при нажатии на кнопку тестирования, его работоспособность на самом деле может значительно снизиться. Со временем датчик теряет чувствительность и поэтому не может достаточно быстро обнаружить возгорание.

Датчик дыма обязателен в Эстонии с июля 2009 года.

Спасательный департамент рекомендует не реже одного раза в месяц проверять датчик, нажимая на тестовую кнопку. С начала 2022 года в зданиях, отапливаемых твердым топливом, также обязателен датчик угарного газа, исправность которого тоже необходимо регулярно проверять.