Власти Нарвы захотели поставить в этом году сразу две городские рождественские ели, однако двойная радость оказалась слишком дорогим удовольствием - и в результате пока не удалось заказать ни одной лесной красавицы. Теперь проводится повторный сбор ценовых предложений.
Нарва решила в этом году раскошелиться сразу на две городские елки
Одну рождественскую ель чиновники Нарвы планируют поставить традиционно под окнами своих кабинетов - на Петровской площади, а вторую придумали установить в довольно еще новом парке "EV 100" рядом с Нарвским спортцентром. Такая щедрость стоит дорого: проведенная департаментом городского хозяйства в октябре первая поставка была признана неудачной из-за чрезмерно дорогих ценовых предложений.
Год назад за одну рождественскую ель - с ее доставкой и последующей утилизацией - поставщик запросил у Нарвы 11268 евро, считая с налогом с оборота. В нынешнем году сразу на две ели чиновники заложили в бюджет только 14451 евро. В октябре поступили два ценовых предложения, и оба оказались дороже предполагавшейся цены. Только одно из поступивших предложений отвечало условиям поставки, но оно дороже приблизительно в полтора раза.
Нарвский департамент горхозяйства срочно объявил повторный конкурс ценовых предложений, итоги которого выяснятся на днях.
Праздничное зажжение огней на рождественских елях состоится вечером 27 ноября, в первое воскресенье адвента.