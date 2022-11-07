Нарва решила в этом году раскошелиться сразу на две городские елки

Одну рождественскую ель чиновники Нарвы планируют поставить традиционно под окнами своих кабинетов - на Петровской площади, а вторую придумали установить в довольно еще новом парке "EV 100" рядом с Нарвским спортцентром. Такая щедрость стоит дорого: проведенная департаментом городского хозяйства в октябре первая поставка была признана неудачной из-за чрезмерно дорогих ценовых предложений.

Год назад за одну рождественскую ель - с ее доставкой и последующей утилизацией - поставщик запросил у Нарвы 11268 евро, считая с налогом с оборота. В нынешнем году сразу на две ели чиновники заложили в бюджет только 14451 евро. В октябре поступили два ценовых предложения, и оба оказались дороже предполагавшейся цены. Только одно из поступивших предложений отвечало условиям поставки, но оно дороже приблизительно в полтора раза.