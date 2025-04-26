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Стальнухин на выборах в Нарве составит сильную конкуренцию центристам, Райк и партии имени Петерсона

Экс-центрист Михаил Стальнухин и соцдем Катри Райк нынче в Нарве в одной правящей коалиции, но на выборы пойдут каждый со своим именным списком и будут явно конкурировать. В схожей ситуации четыре года назад Райк сняли с должности мэра всего за два месяца до выборов, когда развалился ее тогдашний союз с местным центристским активом.
Экс-центрист Михаил Стальнухин и соцдем Катри Райк нынче в Нарве в одной правящей коалиции, но на выборы пойдут каждый со своим именным списком и будут явно конкурировать. В схожей ситуации четыре года назад Райк сняли с должности мэра всего за два месяца до выборов, когда развалился ее тогдашний союз с местным центристским активом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Являющиеся политическими лидерами Нарвы Катри Райк и Михаил Стальнухин, пока что сотрудничающие в составе коалиции, выйдут на октябрьские выборы каждый со своим списком кандидатов. Конкурентную схватку двух титанов местного масштаба разбавят еще несколько сил, которые оттянут на себя по куску электорального одеяла, сильно уменьшившегося в Нарве после введения запрета голосовать гражданам России.​

За полгода до октябрьских выборов в собрания местных самоуправлений Эстонии в Нарве предполагается участие в борьбе за власть семи избирательных объединений или партийных списков кандидатов.

Семь претендентов на власть в Нарве

За 31 кресло в Нарвском горсобрании уже высказали желание побороться на выборах в октябре четыре партии под своими именами и три избирательных союза (ИС):

  • Центристская партия
  • Партия "Koos"
  • Партия реформ
  • Партия "Правые"
  • ИС "Народный список Михаила Стальнухина"
  • ИС "Список Катри Райк" (название еще под вопросом)
  • ИС "Пульс города"
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Нарва
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