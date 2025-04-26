Стальнухин на выборах в Нарве составит сильную конкуренцию центристам, Райк и партии имени Петерсона

Экс-центрист Михаил Стальнухин и соцдем Катри Райк нынче в Нарве в одной правящей коалиции, но на выборы пойдут каждый со своим именным списком и будут явно конкурировать. В схожей ситуации четыре года назад Райк сняли с должности мэра всего за два месяца до выборов, когда развалился ее тогдашний союз с местным центристским активом.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv