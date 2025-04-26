Стальнухин на выборах в Нарве составит сильную конкуренцию центристам, Райк и партии имени Петерсона

Являющиеся политическими лидерами Нарвы Катри Райк и Михаил Стальнухин, пока что сотрудничающие в составе коалиции, выйдут на октябрьские выборы каждый со своим списком кандидатов. Конкурентную схватку двух титанов местного масштаба разбавят еще несколько сил, которые оттянут на себя по куску электорального одеяла, сильно уменьшившегося в Нарве после введения запрета голосовать гражданам России.
За полгода до октябрьских выборов в собрания местных самоуправлений Эстонии в Нарве предполагается участие в борьбе за власть семи избирательных объединений или партийных списков кандидатов.