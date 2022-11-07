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В Академии внутренних дел выявлено исчезновение шести единиц огнестрельного оружия, ректор уходит в отставку

Северное побережье
В Академии внутренних дел выявлено исчезновение шести единиц огнестрельного оружия, ректор уходит в отставку
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Ректор Академии внутренних дел Марек Линк
Ректор Академии внутренних дел Марек Линк Фото: Sisekaitseakadeemia

Недостатки в обращении с огнестрельным оружием и специальными средствами были выявлены в Академии внутренних дел, находящейся в ведении Министерства внутренних дел. В то же время в ходе служебного надзора выяснилось, что установить местонахождение шести единиц огнестрельного оружия, находящихся на вооружении Академии внутренних дел, не представляется возможным. В связи с этим ректор Академии уходит в отставку,сообщает Академия.

В результате описи выяснилось, что местонахождение шести единиц огнестрельного оружия установить невозможно. МВД осуществляло служебный надзор за обращением табельного оружия в Академии внутренних дел с целью выяснения причин исчезновения оружия. Выявлены существенные недостатки в процессах обращения с табельным оружием и системе внутреннего контроля. Также было выявлено, что сотрудники, занимающиеся обращением с оружием, не выполняли свои обязанности с должным усердием.

"Происшествие крайне неприятное. На сегодняшний день мы тщательно пересмотрели принципы и процедуры обращения с нашим оружием и специальной техникой. Они обновляются для того, чтобы вся организация работы, связанной с оружием, была правильной и эффективной», — говорит ректор Академии Марек Линк. «Чувствую себя ответственным за недостаточную организацию процессов, связанных с обращением с оружием, и покидаю свою должность. Мой последний рабочий день 11 ноября. Уверен, что мои коллеги по академии и впредь будут поддерживать деятельность Академии внутренних дел в порядке», — сказал Линк.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс заявил, что недостатки, появившиеся в Академии внутренних дел, серьёзные, и брать на себя ответственность с прямой спиной – единственно правильный шаг в этой ситуации. «Правильно документировать перемещение оружия и иметь точный обзор в любое время чрезвычайно важно», — сказал Мийлиц. Канцлер добавил, что в Академии внутренней обороны уже запущены необходимые дальнейшие процедуры и процессы для устранения выявленных недостатков.

Об исчезновении оружия сообщили в полицию.

Объявлен открытый конкурс на должность ректора Академии внутренних дел. Пока не найден новый руководитель школы, исполняющим обязанности ректора является проректор по учёбе Ингрид Ветка.

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