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Марко Михкельсон подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам

Северное побережье
Марко Михкельсон подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) решил подать в отставку с занимаемой должности из-за скандала с фотографиями, в котором оказался замешан политик, пишет rus.err.ee.

Соответствующее заявление Михкельсон сделал в понедельник утром в парламентской фракции Партии реформ.

"Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя", - сказал Михкельсон.

Он добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах в Харью- и Рапламаа.

27 октября Postimees и Delfi опубликовали статьи о члене комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии детей. По словам Михкельсона, за скандалом стоит спор о праве попечительстве над детьми его нынешней супруги.

Хотя в Партии реформ поддержали однопартийца, в последние дни политическое давление на Михкельсона со стороны других партий стало усиливаться. Фракции оппозиционных EKRE и центристов потребовали его отзыва с поста председателя важной парламентской комиссии, а входящие в правительство Isamaa и социал-демократы должны были выработать свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни. При этом лидеры двух этих партий в предварительных комментариях скептически оценили шансы Михкельсона сохранить занимаемую должность.

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