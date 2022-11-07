Марко Михкельсон подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам

Соответствующее заявление Михкельсон сделал в понедельник утром в парламентской фракции Партии реформ.

"Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя", - сказал Михкельсон.

Он добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах в Харью- и Рапламаа.

27 октября Postimees и Delfi опубликовали статьи о члене комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии детей. По словам Михкельсона, за скандалом стоит спор о праве попечительстве над детьми его нынешней супруги.