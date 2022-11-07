Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) решил подать в отставку с занимаемой должности из-за скандала с фотографиями, в котором оказался замешан политик, пишет rus.err.ee.
Марко Михкельсон подал в отставку с поста председателя комиссии по иностранным делам
Соответствующее заявление Михкельсон сделал в понедельник утром в парламентской фракции Партии реформ.
"Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя", - сказал Михкельсон.
Он добавил, что не намерен отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности Эстонии, а также от выдвижения своей кандидатуры на следующих парламентских выборах в Харью- и Рапламаа.
27 октября Postimees и Delfi опубликовали статьи о члене комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоне с утверждением, что он делал неприличные фотографии детей. По словам Михкельсона, за скандалом стоит спор о праве попечительстве над детьми его нынешней супруги.
Хотя в Партии реформ поддержали однопартийца, в последние дни политическое давление на Михкельсона со стороны других партий стало усиливаться. Фракции оппозиционных EKRE и центристов потребовали его отзыва с поста председателя важной парламентской комиссии, а входящие в правительство Isamaa и социал-демократы должны были выработать свою позицию по этому вопросу в ближайшие дни. При этом лидеры двух этих партий в предварительных комментариях скептически оценили шансы Михкельсона сохранить занимаемую должность.