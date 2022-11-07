В октябре цены снизились, но ценовое давление сохраняется

По данным Уускюла, цены в ресторанах и гостиницах снизились в октябре по сравнению с сентябрем. С другой стороны, по его словам, цены здесь зависят от сезона, поэтому октябрьское падение было нормальным. "Однако цены в другой очень важной категории (продукты питания и безалкогольные напитки) продолжали расти. Цены также начали расти на услуги связи, что свидетельствует о медленном распространении цен на другие товары и услуги", – добавил он.

По словам главного экономиста, помимо сезонных факторов, на динамику цен повлияли частичная компенсация расходов на жилье и внедрение универсальной услуги. "Благодаря этому расходы на жилье снизились на 11,2 процента. Тем не менее расходы на жилье остаются на 51,9 процента выше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о важности мер правительства по сдерживанию роста цен, но также и о том, что расходы на жилье остаются очень высокими", – пояснил Уускюла.