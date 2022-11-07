Цены в октябре были на 1,1% ниже, чем в сентябре. Почти на две трети это снижение было обусловлено сезонными факторами, и если их не учитывать, то падение цен составило 0,4 процента, прокомментировал главный экономист Luminor Ленно Уускюла. Однако в годовом исчислении цены выросли на 22,5 процента, пишет rus.err.ee.
В октябре цены снизились, но ценовое давление сохраняется
По данным Уускюла, цены в ресторанах и гостиницах снизились в октябре по сравнению с сентябрем. С другой стороны, по его словам, цены здесь зависят от сезона, поэтому октябрьское падение было нормальным. "Однако цены в другой очень важной категории (продукты питания и безалкогольные напитки) продолжали расти. Цены также начали расти на услуги связи, что свидетельствует о медленном распространении цен на другие товары и услуги", – добавил он.
По словам главного экономиста, помимо сезонных факторов, на динамику цен повлияли частичная компенсация расходов на жилье и внедрение универсальной услуги. "Благодаря этому расходы на жилье снизились на 11,2 процента. Тем не менее расходы на жилье остаются на 51,9 процента выше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о важности мер правительства по сдерживанию роста цен, но также и о том, что расходы на жилье остаются очень высокими", – пояснил Уускюла.
Учитывая, что расходы, связанные с жильем, составляют в среднем 15% от общих расходов, уже одно лишь это привело к снижению общего уровня цен на 1,7%. "Однако, если не принимать во внимание сезонное падение цен, рост цен на остальные товары и услуги в период с сентября по октябрь оставался значительно высоким – 1,5 процента", – сказал главный экономист Luminor, добавив, что ценовое давление в Эстонии не ограничится лишь октябрем.