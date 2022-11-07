18-летняя девушка погибла при пожаре в Пярнуском уезде

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Кантси в Килинги-Нымме поступило около половины пятого утра 7 ноября.

К моменту прибытия спасателей второй этаж здания был охвачен пламенем.

Из дома выбрались девять жильцов, но одного из проживавших в доме людей - 18-летней девушки - среди выбравшихся не было. Зашедшие в горящее здание спасатели обнаружили ее тело на втором этаже. Позднее в доме также обнаружили погибшую кошку.

Огонь был локализован к 5:19, и пожар полностью ликвидирован к 8:38.